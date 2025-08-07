Australia A Team: भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान! कोहली से लड़ने वाले प्लेयर की वापसी, देखें फुल स्क्वॉड

Australia A Squad for India Tour: 2026-27 में भारत के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है. कंगारू टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के तहत भारत दौरे पर आएगी. पिछली बार उसे यहां हार का सामना करना पड़ा था. इसलिए उसने अबकी बार फुल तैयारी का प्लान बनाया है. इसी क्रम में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत दौरे के लिए अपनी 'ए' टीम का ऐलान कर दिया है. इसमें दो ऐसे खिलाोड़ियों को शामिल किया गया है जो मुख्य टीम में ओपनिंग के दावेदार हैं.

विराट से लड़ा था ये प्लेयर

19 वर्षीय सैम कॉन्सटास ऑस्ट्रेलिया 'ए' टीम में शामिल एकमात्र मौजूदा टेस्ट खिलाड़ी हैं. उनके अलावा टीम में अन्य अनुभवी खिलाड़ियों में नैथन मैकस्वीनी, कूपर कॉनॉली और स्पिनर टॉड मर्फी शामिल हैं. कॉन्सटास की बात करें तो उन्होंने भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट में डेब्यू किया था. वह उम्मीदों के मुताबिक, बड़ी पारियां नहीं खेल पाए हैं. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर विराट कोहली के साथ भिड़कर वह चर्चा में आ गए थे. इसके बाद से वह भारतीय फैंस के निशाने पर रहते हैं.

ये भी पढ़ें: ​'वैसलीन का इस्तेमाल...' पाकिस्तानी क्रिकेटर ने टीम इंडिया पर लगाए गंभीर आरोप, खौल उठेगा भारतीय फैंस का खून

भारत में मर्फी का अनुभव

स्पिनर टॉड मर्फी को भी शामिल किया है. उन्होंने अब तक सात टेस्ट खेले हैं. 2022-23 में भारत दौरे के दौरान बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के चार मैचों में से प्रत्येक में खेले थे. उस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-2 से हार गया था, लेकिन मर्फी ने 14 विकेट लिए थे. ऑस्ट्रेलिया के चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने क्रिकेट डॉट कॉम एयू के हवाले से कहा, ''उपमहाद्वीप कई अनूठी चुनौतियां पेश करता है. बल्ले और गेंद के साथ अलग-अलग कौशल का उपयोग करने का अवसर देता है. हम उम्मीद करते हैं कि इन परिस्थितियों में बार-बार अनुभव से खिलाड़ियों को भविष्य के उपमहाद्वीप दौरों के लिए अपने खेल की एक प्रभावी विधि और समझ विकसित करने में मदद मिलेगी.''

इन खिलाड़ियों को नहीं मिला मौका

चार दिवसीय मैच के स्क्वाड में जेसन सांघा को शामिल नहीं किया गया था. उन्होंने पिछले महीने डार्विन में श्रीलंका 'ए' के खिलाफ 202* का स्कोर किया था. मैथ्यू रेनशॉ भी टीम में नहीं हैं. उनके पास भारत में टेस्ट खेलने का अनुभव है. हालांकि, सांघा को कानपुर में खेले जाने वाले तीन वनडे मैचों के लिए वनडे टीम में शामिल किया गया है. दो चार दिवसीय मैच लखनऊ में 16-19 सितंबर और 23-26 सितंबर तक खेले जाएंगे. इसके बाद तीन वनडे मैच क्रमशः 30 सितंबर, 3 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को होंगे.

ये भी पढ़ें: चेन्नई सुपरकिंग्स, धोनी और IPL 2026...महान कप्तान के इस बयान से मची सनसनी, कब मैदान पर उतरेंगे माही?

ऑस्ट्रेलिया ए की टीमें:

चार दिवसीय मैच: जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, जैक एडवर्ड्स, आरोन हार्डी, कैंपबेल केलावे, सैम कॉन्सटास, नाथन मैकस्वीनी, लांस मॉरिस, टॉड मर्फी, फर्गस ओ'नील, ओलिवर पीक, जोश फिलिप, कोरी रोचिचियोली, लियाम स्कॉट.

वनडे टीम: कूपर कोनोली, हैरी डिक्सन, जैक एडवर्ड्स, सैम इलियट, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, एरॉन हार्डी, मैकेंजी हार्वे, टॉड मर्फी, तनवीर संघा, लियाम स्कॉट, लैची शॉ, टॉम स्ट्रैकर, विल सदरलैंड, कैलम विडलर.