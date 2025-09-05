वर्ल्ड कप के लिए टीम का हुआ ऐलान, सेलेक्टर्स ने चुने खूंखार क्रिकेटर्स, एक-एक खिलाड़ी सेना के बराबर
Advertisement
trendingNow12909476
Hindi Newsक्रिकेट

वर्ल्ड कप के लिए टीम का हुआ ऐलान, सेलेक्टर्स ने चुने खूंखार क्रिकेटर्स, एक-एक खिलाड़ी सेना के बराबर

ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का आगाज 30 सितंबर से होने जा रहा है. इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच 2 नवंबर को खेला जाएगा. ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहा है. इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में सोफी मोलिनक्स और जॉर्जिया वेयरहम को मौका दिया गया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 05, 2025, 09:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वर्ल्ड कप के लिए टीम का हुआ ऐलान, सेलेक्टर्स ने चुने खूंखार क्रिकेटर्स, एक-एक खिलाड़ी सेना के बराबर

ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का आगाज 30 सितंबर से होने जा रहा है. इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच 2 नवंबर को खेला जाएगा. ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहा है. इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में सोफी मोलिनक्स और जॉर्जिया वेयरहम को मौका दिया गया है.

वर्ल्ड कप के लिए टीम का हुआ ऐलान

ऑस्ट्रेलिया की कमान एलिसा हीली के हाथों में है. सोफी मोलिनक्स ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल होने के बाद पूरी तरह से फिट होने की राह पर हैं. वहीं, लेग स्पिनर जॉर्जिया वेयरहम भी चोट से उबर गई हैं. सोफी मोलिनक्स और जॉर्जिया वेयरहम ऑस्ट्रेलियाई स्पिन आक्रमण का अहम हिस्सा हैं. ऑस्ट्रेलियाई टीम 2022 में जीते गए खिताब का बचाव करने उतरेगी. बाएं हाथ की स्पिनर मोलिनक्स पिछले साल घुटने की सर्जरी के बाद से मैदान से बाहर हैं. उन्होंने दिसंबर 2024 में आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया की ओर से वनडे मैच खेला था. हालांकि, उन्हें अभी तक पूरी तरह से अनुमति नहीं मिली है.

Add Zee News as a Preferred Source

सेलेक्टर्स ने चुने खूंखार क्रिकेटर्स

ऑस्ट्रेलियाई फिजियो केट बीरवर्थ ने कहा, 'सोफी मोलिनक्स घुटने की चोट से उबरकर तेजी से रिकवरी कर रही हैं. हमें उम्मीद है कि वह वर्ल्ड कप के लिए उपलब्ध रहेंगी. जॉर्जिया वेयरहम भी द हंड्रेड के दौरान अपनी एडक्टर इंजरी के बाद ट्रेनिंग में वापस आ गई हैं.' मोलिनक्स-वेयरहम के अलावा जॉर्जिया वोल, फोएबे लिचफील्ड और किम गार्थ को वनडे वर्ल्ड कप टीम में स्थान मिला है. जॉर्जिया वोल को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने पहले ही साल के शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में शामिल किया गया है.

एलिसा हीली चोट से उबरकर वापस लौटी

एलिसा हीली की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम में ग्रेस हैरिस को स्थान दिया गया है. हीली हाल ही में पिछले साल एशेज के दौरान लगी पैर की चोट से उबरकर वापस लौटी हैं. उन्होंने पिछले महीने भारत-ए के खिलाफ नाबाद 137 रन की पारी खेली थी. ऑस्ट्रेलियाई टीम 1 अक्टूबर को इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी.

वनडे वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम

एलिसा हीली (कप्तान), डार्सी ब्राउन, एश्ले गार्डनर, किम गार्थ, ग्रेस हैरिस, अलाना किंग, फोएबे लिचफील्ड, ताहलिया मैकग्रा, सोफी मोलिनक्स, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल और जॉर्जिया वेयरहैम.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

AustraliaWomens ODI World Cup 2025

Trending news

मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
Happy Teacher Day
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
west bengal assembly news
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
Monsoon 2025
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
PM Modi on GST
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
GST Council
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
karnataka
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
jammu kashmir news
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
;