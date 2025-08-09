टीम इंडिया के खिलाफ खेलेंगे 'भारत' के दो खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया ने अचानक अपनी टीम में करा दी एंट्री
Advertisement
trendingNow12873856
Hindi Newsक्रिकेट

टीम इंडिया के खिलाफ खेलेंगे 'भारत' के दो खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया ने अचानक अपनी टीम में करा दी एंट्री

भारतीय अंडर-19 टीम अगले महीने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, जहां वह तीन यूथ वनडे और दो चार दिवसीय (टेस्ट) मैच खेलेगी. यह दौरा 21 सितंबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर तक चलेगा. इस दौरे पर आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली टीम इंडिया के खिलाफ दो भारतीय मूल के खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के स्क्वॉड में जगह मिली है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 09, 2025, 04:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीम इंडिया के खिलाफ खेलेंगे 'भारत' के दो खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया ने अचानक अपनी टीम में करा दी एंट्री

भारतीय अंडर-19 टीम अगले महीने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, जहां वह तीन यूथ वनडे और दो चार दिवसीय (टेस्ट) मैच खेलेगी. यह दौरा 21 सितंबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर तक चलेगा. आयुष म्हात्रे इस दौरे पर भारतीय टीम की कमान संभालते नजर आएंगे. वहीं, तूफानी बैटिंग के चलते लगातार सुर्खियां बटोर रहे 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा हैं. दिलचस्प यह है कि दो भारतीय खिलाड़ी टीम इस दौरे पर टीम इंडिया एक खिलाफ ही खेलते नजर आएंगे. ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत के खिलाफ इन सीरीज के लिए ऐलान किए गए स्क्वॉड में उन्हें जगह दी है. आइए जानते हैं इन दो खिलाड़ियों के बारे में...

टीम इंडिया के खिलाफ खेलेंगे ये दो 'भारतीय'

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ इस अंडर-19 कार्यक्रम के लिए जिस स्क्वॉड का ऐलान किया है, उसमें दो भारतीय मूल के क्रिकेटर भी शामिल हैं. विक्टोरिया के आर्यन शर्मा और न्यू साउथ वेल्स के यश देशमुख को ऑस्ट्रेलिया ने अंडर-19 टीम में एंट्री कराई है. इन दोनों क्रिकेटरों के बारे में जानें तो आर्यन एक बल्लेबाज हैं, जबकि यश ऑलराउंडर की भूमिका में रहते हैं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के युवा चयन पैनल ने 15 खिलाड़ियों की टीम चुनी. यह सीरीज युवा खिलाड़ियों को विकसित करने और उन्हें व्हाइट और रेड बॉल दोनों तरह के क्रिकेट का अनुभव देने की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग का हिस्सा है.

ये भी पढ़ें: एशिया कप 2025 में नजर नहीं आएंगे पाकिस्तान के ये 3 सितारे? इस वजह से सेलेक्टर्स कर देंगे अनदेखी!

आयुष म्हात्रे के हाथों में भारत की कमान

इस दौरे के लिए भारतीय टीम की कप्तानी आयुष म्हात्रे करेंगे, जबकि विहान मल्होत्रा उप-कप्तान होंगे. 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा हैं, जो अपने प्रदर्शन के लिए सुर्खियों में रहे हैं. आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी हाल ही में खत्म हुए भारत की अंडर-19 टीम के इंग्लैंड दौरे का भी हिस्सा थे, जहां इन दोनों ने ही दमदार प्रदर्शन किया था. भारत का यह दौरा दोनों टीमों के लिए 2026 में जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले ICC U19 विश्व कप की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.  

ये भी पढ़ें: 54 चौके और 468 रन... इंटरनेशनल क्रिकेट में इस महारिकॉर्ड से आया भूचाल, 21वीं सदी में पहली बार हुआ ऐसा

ऑस्ट्रेलियाई अंडर-19 टीम का स्क्वॉड 

साइमन बज, एलेक्स टर्नर, स्टीव होगन, विल मालजचुक, यश देशमुख, टॉम होगन, आर्यन शर्मा, जॉन जेम्स, हेडन शिलर, चार्ल्स लैचमंड, बेन गॉर्डन, विल बायरोम, केसी बार्टन, एलेक्स ली यंग, जेडन ड्रेपर.

भारतीय अंडर-19 टीम का स्क्वॉड 

आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, राहुल कुमार, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, नमन पुष्पक, हेनिल पटेल, डी दीपेश, किशन कुमार, अनमोलजीत सिंह, खिलन पटेल, उधव मोहन, अमन चौहान.

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का शेड्यूल

पहला यूथ वनडे: 21 सितंबर, इयान हीली ओवल, ब्रिस्बेन
दूसरा यूथ वनडे: 24 सितंबर, इयान हीली ओवल, ब्रिस्बेन
तीसरा यूथ वनडे: 26 सितंबर, इयान हीली ओवल, ब्रिस्बेन

पहला चार दिवसीय मैच: 30 सितंबर से 3 अक्टूबर, इयान हीली ओवल, ब्रिस्बेन
दूसरा चार दिवसीय मैच: 7 से 10 अक्टूबर, ग्रेट बैरियर रीफ एरिना, मैके

About the Author
author img
शिवम उपाध्याय

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

IND U19 tour of Australia 2025Aryan SharmaYash Deshmukh

Trending news

हम गरीब हैं, गालियां मत दो... एक ही लड़की से शादी करने वाले दो भाई क्या बोले?
Himachal
हम गरीब हैं, गालियां मत दो... एक ही लड़की से शादी करने वाले दो भाई क्या बोले?
दुनिया के इस मुल्‍क से मोदी सरकार के लिए आई जमकर तारीफ, कहा- 10 साल बेमिसाल
india
दुनिया के इस मुल्‍क से मोदी सरकार के लिए आई जमकर तारीफ, कहा- 10 साल बेमिसाल
वो भारत के पहले मालिक.. उनके लिए लड़ते रहेंगे, राहुल-खरगे ने किसके लिए दोहराई बात?
tribal day
वो भारत के पहले मालिक.. उनके लिए लड़ते रहेंगे, राहुल-खरगे ने किसके लिए दोहराई बात?
राहुल गांधी के तीखे हमलों के बीच चुनाव आयोग ने 334 पार्टियों का शटर गिराया !
Election Commission news
राहुल गांधी के तीखे हमलों के बीच चुनाव आयोग ने 334 पार्टियों का शटर गिराया !
US ने ब्रिटेन को अचानक वर्ल्ड वॉर-2 और नाजियों की याद क्यों दिला दी? गाजा पर बहस
gaza war
US ने ब्रिटेन को अचानक वर्ल्ड वॉर-2 और नाजियों की याद क्यों दिला दी? गाजा पर बहस
कौन है सलीम पिस्टल? आठवीं फेल ड्राइवर से बना देश का सबसे कुख्यात हथियार तस्कर
Sheikh Salim
कौन है सलीम पिस्टल? आठवीं फेल ड्राइवर से बना देश का सबसे कुख्यात हथियार तस्कर
MAGA का नारा देने वाले ट्रंप के बारे में अकबर ने कह दी ऐसी बात, सीधे दिल में चुभेगी
MJ Akbar
MAGA का नारा देने वाले ट्रंप के बारे में अकबर ने कह दी ऐसी बात, सीधे दिल में चुभेगी
रक्षा उत्पादन में भारत ने लगाई लंबी छलांग, 5 साल में 90 प्रतिशत की वृद्धि
annual defence production
रक्षा उत्पादन में भारत ने लगाई लंबी छलांग, 5 साल में 90 प्रतिशत की वृद्धि
S-400 ने कैसे PAK के छुड़ाए छक्के, एयर चीफ मार्शल ने बताई Op Sindoor के अंदर की बात
S-400 air defence system
S-400 ने कैसे PAK के छुड़ाए छक्के, एयर चीफ मार्शल ने बताई Op Sindoor के अंदर की बात
विश्व संस्कृत दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन, बोले- संस्कृत है भारत की आत्मा और...
Prime Minister Modi
विश्व संस्कृत दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन, बोले- संस्कृत है भारत की आत्मा और...
;