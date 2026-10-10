मैट रेनेशॉ का ऐतिहासिक शतक: साउथ अफ्रीका के खिलाफ 190 रन बनाकर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट पारी में किसी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी द्वारा खेली गई गेंदों (397) के मामले में रेनशॉ तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. इस मामले में उनसे आगे ग्रेग ब्लूएट (421 गेंदें, साल 1997) और माइकल क्लार्क (398 गेंदें, साल 2012) हैं. मैट रेनशॉ का 190 रन का स्कोर डरबन में किसी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का सबसे बड़ा स्कोर है, जिसने साल 2009 में फिलिप ह्यूजेस के 160 रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. यह इस मैदान पर 'नंबर 5' या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए बनाया गया सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर भी है. इस मामले में रेनेशॉ ने कुसल परेरा को पछाड़ दिया है, जिन्होंने साल 2019 में नाबाद 153 रन की पारी खेली थी.