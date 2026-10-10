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मैट रेनेशॉ का ऐतिहासिक शतक: साउथ अफ्रीका के खिलाफ 190 रन बनाकर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

मैट रेनशॉ का 190 रन का स्कोर डरबन में किसी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का सबसे बड़ा स्कोर है, जिसने साल 2009 में फिलिप ह्यूजेस के 160 रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. यह इस मैदान पर 'नंबर 5' या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए बनाया गया सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर भी है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 10, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 11:36 PM IST
मैट रेनेशॉ का ऐतिहासिक शतक: साउथ अफ्रीका के खिलाफ 190 रन बनाकर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
Image Credit: Matt Renshaw

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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