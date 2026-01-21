17 चौके-छक्के, सबसे तेज शतक... कौन है वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ने वाला ये खिलाड़ी? U19 वर्ल्ड कप में मचाई तबाही

U19 World Cup 2026: भारतीय क्रिकेट के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी जब भी मैदान पर उतरते हैं तो बड़ा धमाका करते हैं. महज 14 साल की उम्र में ही उन्होंने दुनियाभर में अपने नाम का डंका बजा दिया है. वैभव फिलहाल अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 खेल रहे हैं. आईसीसी के इसी टूर्नामेंट में मंगलवार (20 जनवरी) को ऑस्ट्रेलिया के युवा ओपनर विल मलाजचुक ने तूफानी अंदाज में बैटिंग कर इतिहास रच दिया. वो अब अंडर 19 विश्व कप में सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

मंगलवार को नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड में जापान के खिलाफ मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर विल मलाजचुक ने 51 गेंदों पर शतक जड़कर सनसनी मचा दी. उन्होंने 185.45 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 55 गेंदों पर 102 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 5 छक्के शामिल रहे.

टूट गया वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड

विल मलाजचुक ने 51 गेंद पर सेंचुरी जड़कर बड़ी उपलब्धि अपने नाम की. वो अंडर 19 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक ठोकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इतना ही नहीं, यूथ ODI में सबसे तेज सेंचुरी के मामले में भी वो दूसरे स्थान पर आ गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत के वैभव सूर्यवंशी के नाम था, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ यूथ ODI में बल्ले से तबाही मचाते हुए 52 गेंदों पर शतक जड़ा था.

अंडर-19 विश्व कप में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड

विल मलाजचुक (ऑस्ट्रेलिया): 2026 में जापान के खिलाफ 51 गेंद

कासिम अकरम (पाकिस्तान): 2022 में श्रीलंका के खिलाफ 63 गेंद

राज बावा (भारत): 2022 में युगांडा के खिलाफ 69 गेंद

शॉन मार्श (ऑस्ट्रेलिया): 2002 में केन्या के खिलाफ 70 गेंद

वीरन चामुदिथा (श्रीलंका): 2026 में जापान के खिलाफ 75 गेंद

कौन हैं विल मलाजचुक?

मलाजचुक ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के ऑलराउंडर हैं जो ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के स्टार क्रिकेटर क्विंटन डी कॉक को अपना आदर्श मानते हैं. अंडर-17 राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद, वह इस साल की शुरुआत में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए सीनियर वनडे डेब्यू करने के करीब थे.

U19 World Cup: ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीता मैच

नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने जापान को 8 विकेट से रौंद दिया. जापान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 201 रन बनाए थे. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ दो विकेट खोकर 29.2 ओवरों में ही लक्ष्य का पीछा कर लिया. मलाजचुक ने रिकॉर्डतोड़ शतक जड़ा, वहीं उनके साथी ओपनर नितेश सैमुअल ने 60 रनों की अहम पारी खेली.

