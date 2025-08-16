ब्रेविस की मेहनत पर फिर पानी... दो कंगारू बने साउथ अफ्रीका का काल, ऑस्ट्रेलिया ने जबड़े से छीन ली सीरीज
ब्रेविस की मेहनत पर फिर पानी... दो कंगारू बने साउथ अफ्रीका का काल, ऑस्ट्रेलिया ने जबड़े से छीन ली सीरीज

ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल मार्श की तूफानी पारियों से ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में साउथ अफ्रीका के जबड़े से जीत छीन ली. इसके साथ ही कंगारू टीम ने 2-1 से सीरीज पर कब्जा जमाया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 16, 2025, 07:13 PM IST
AUS vs SA T20I Series: ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल मार्श की तूफानी पारियों से ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में साउथ अफ्रीका के जबड़े से जीत छीन ली. इसके साथ ही कंगारू टीम ने 2-1 से सीरीज पर कब्जा जमाया. कैज़लीज़ स्टेडियम, केर्न्स में हुए इस मुकाबले में टॉस हारकर बैटिंग करते हुए डेवाल्ड ब्रेविस की तूफानी फिफ्टी के दम पर साउथ अफ्रीका ने 172 रन बोर्ड पर लगाए. टारगेट का पीछा करते हुए एक समय ऑस्ट्रेलिया ने अपने 6 विकेट 122 रन पर खो दिए थे, लेकिन मैक्सवेल ने गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए चौके-छक्के बरसाना शुरू कर दिए और एक गेंद रहते टीम को जीत दिला दी. ऑस्ट्रेलिया ने 19.5 ओवर में 173 रन बनाए. मैक्सवेल के बल्ले से विनिंग चौका निकला. 

ऑस्ट्रलिया ने जीता था टॉस

टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 172 रन का स्कोर बोर्ड पर लगाया. टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, जब पहले ही ओवर में कप्तान एडेन मार्करम (1) का विकेट गंवा दिया. इसके बाद लुआन-ड्रे प्रीटोरियस (24) और रयान रिकेल्टन (13) भी जल्द पवेलियन लौट गए. टीम 49 के स्कोर तक अपने तीन बल्लेबाजों खो चुकी थी. इसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ चौथे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी करते हुए टीम को पटरी पर लाने का काम किया. 

ब्रेविस की मेहनत बेकार

हालांकि, ब्रेविस इस मेहनत पर मैक्सवेल और मार्श की पारियों ने पानी फेर दिया. ब्रेविस 26 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 6 छक्के और 1 चौका शामिल रहा. वहीं, स्टब्स ने 23 गेंदों में 25 रन की पारी खेली. इनके अलावा रासी वैन डर डुसेन 26 गेंदों में 38 रन बनाकर नाबाद रहे. याद दिला दें कि ब्रेविस ही वो बल्लेबाज थे, जिन्होंने दूसरे मुकाबले में 125 रन की तूफानी शतकीय पारी खेलकर साउथ अफ्रीका को 57 रन से जीत दिलाई थी. बात करें ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की तो नाथन एलिस ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके, जबकि जोश हेजवलवुड और एडम जांपा ने दो-दो विकेट झटके. 

ये भी पढ़ें: टूटने की कगार पर डेविड वॉर्नर का महारिकॉर्ड... इस धुरंधर ने कर ली बराबरी, वर्ल्ड क्रिकेट में मचने वाला है तहलका!

बेहतरीन शुरुआत के बाद लड़खड़ाया ऑस्ट्रेलिया

टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत शानदार रही. ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने बेहतरीन स्टार्ट देते हुए पहले विकेट के लिए 66 रन जोड़े. 8वें ओवर में हेड (19) के आउट होने के बाद कंगारू टीम की पारी लड़खड़ा गई. तीन ओवर के अंतराल में टीम को जोश इंग्लिस (0), मिचेल मार्श (54) और कैमरन ग्रीन (9) के रूप में तीन और झटके लगे. मार्श ने अर्धशतक पूरा जरूर किया, लेकिन वह आउट हो गए.

ये भी पढ़ें: एशिया कप टीम में एंट्री के लिए गिल से रेस में आगे ये धाकड़ बल्लेबाज, पहली ही गेंद से उड़ाता है छक्के

मैक्सवेल ने जबड़े से छीनी जीत

एक समय ऑस्ट्रेलिया के 122 रन पर 6 विकेट गिर चुके थे, जहां से साउथ अफ्रीका को जीत नजर आने लगी, लेकिन उनकी इस राह में रोड़ा बने ग्लेन मैक्सवेल. उन्होंने चौकों की झड़ी लगाते हुए मैच आखिरी ओवर तक खींचा. इस ओवर में जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को 6 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे. मैक्सवेल ने दो चौकों के साथ एक गेंद रहते जीत दिलाई. उनके बल्ले से विजयी चौका निकला. उन्होंने 36 गेंदों में नाबाद 62 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और दो छक्के शामिल रहे, जिसने साउथ अफ्रीका के मैच और सीरीज जीतने के मंसूबों पर पारी फेर दिया.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

AUS vs SA
AUS vs SA T20I Series

;