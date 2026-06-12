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शोरिफुल के 6 विकेटों पर भारी पड़े कॉनोली के 149 रन, आखिरी ओवरों के भयंकर ड्रामे में 1 विकेट से जीता ऑस्ट्रेलिया

Bangladesh vs Australia: कूपर कोनोली के शानदार पहले शतक (149 रन) की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे में बांग्लादेश को 1 विकेट से हराकर क्लीन स्वीप से खुद को बचाया. शोरिफुल इस्लाम के 6 विकेटों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक जीत दर्ज की.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 15, 2026, 12:30 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 12:30 AM IST
शोरिफुल के 6 विकेटों पर भारी पड़े कॉनोली के 149 रन, आखिरी ओवरों के भयंकर ड्रामे में 1 विकेट से जीता ऑस्ट्रेलिया
Image Credit: कूपर कोनोली ने अपना पहला वनडे शतक लगाया.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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