Bangladesh vs Australia: ऑस्ट्रेलिया ने रविवार (14 जून) को तीन वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में बांग्लादेश को एक विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही उसने सीरीज में 3-0 की करारी हार (क्लीन स्वीप) से खुद को बचा लिया. ओपनर कूपर कोनोली के पहले शानदार शतक ने तेज गेंदबाज शोरिफुल इस्लाम के छह विकेटों के प्रदर्शन पर पानी फेर दिया. हालांकि, मेजबान बांग्लादेश ने पहले दो मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पहली वनडे सीरीज जीत पहले ही दर्ज कर ली थी.
275 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कूपर कोनोली ने बेहद सूझबूझ और दृढ़ संकल्प के साथ बल्लेबाजी की. उन्होंने 134 गेंदों पर 149 रनों की पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 6 छक्के शामिल थे. उनकी बल्लेबाजी के दौरान ऑस्ट्रेलिया एक समय आसानी से जीतता दिख रहा था. 45वें ओवर में उन्होंने तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद के खिलाफ लगातार तीन छक्के जड़े और उस ओवर में 21 रन बटोरकर अपनी टीम को जीत की दहलीज पर खड़ा कर दिया.
Cooper Connolly's fighting knock helps Australia cross the line despite a late fightback from Bangladesh
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— ICC (@ICC) June 14, 2026
मैच के अंत में जबरदस्त रोमांच देखने को मिला जब शोरिफुल इस्लाम ने अपने आखिरी स्पैल में वापसी करते हुए दो ओवरों में तीन विकेट झटके. शोरिफुल ने 48 रन देकर 6 विकेट लिए. यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. ऑस्ट्रेलिया ने केवल 5 रनों के भीतर 4 विकेट खो दिए थे और अंत में उन्हें 1 विकेट शेष रहते जीत मिली, जब एडम जम्पा ने चौका मारकर विजय सुनिश्चित की. कोनोली ने मार्नस लाबुशेन (29), कैमरून ग्रीन (27) और ओलिवर पीक (27) के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां कर जीत का आधार तैयार किया था.
इससे पहले बांग्लादेश ने मजबूत शुरुआत करते हुए 5 विकेट पर 274 रन बनाए थे. तौहीद हृदय ने सर्वाधिक 83 रन बनाए, जबकि लिटन दास ने नाबाद 58 और मोसद्देक हुसैन ने नाबाद 56 रनों की पारी खेली. लिटन दास के लिए यह पारी खास थी क्योंकि मीरपुर स्टेडियम में 28 वनडे पारियों के बाद उन्होंने अपना पहला अर्धशतक लगाया. हृदय ने लिटन के साथ 92 और मोसद्देक के साथ 93 रनों की अहम साझेदारियां कीं.
नजमुल हुसैन शांतो चोटिल मेहदी हसन की अनुपस्थिति में कप्तानी कर रहे थे. उन्होंनेटॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. मैच के बाद शांतो ने कहा कि 275 का स्कोर शानदार था, लेकिन बीच के ओवरों में स्पिनरों द्वारा पर्याप्त विकेट न ले पाना हार का मुख्य कारण बना. ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैट रेनशॉ और जेवियर बार्टलेट ने दो-दो विकेट लेकर बांग्लादेश के ऊपरी क्रम को शुरुआत में ही झटके दिए थे.