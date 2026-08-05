50 साल में ऑस्ट्रेलिया करेगा भारत का सबसे बड़ा टेस्ट दौरा, बॉर्डर-गावस्कर सीरीज से पहले कंगारुओं ने अचानक उठाया बड़ा कदम

ऑस्ट्रेलिया की टीम अगले साल जनवरी और फरवरी (2027) में भारत का टेस्ट दौरा करेगी. ऑस्ट्रेलिया पिछले 50 साल में भारत का यह सबसे बड़ा टेस्ट दौरा करेगा. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट सीरीज (2027) में 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे. पहला टेस्ट मैच 21-25 जनवरी तक नागपुर में, दूसरा टेस्ट मैच 29 जनवरी से 2 फरवरी तक चेन्नई में, तीसरा टेस्ट मैच 11-15 फरवरी तक गुवाहाटी में, चौथा टेस्ट मैच 19-23 फरवरी तक रांची में और पांचवां और आखिरी टेस्ट मैच 27 फरवरी से 3 मार्च तक अहमदाबाद में खेला जाएगा. यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकल के खत्म होने से पहले आखिरी सीरीज होगी.
भारत के खिलाफ 5 मैचों की इस हाई प्रोफाइल टेस्ट सीरीज से लगभग 5 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक बड़ा फैसला किया है. ऑस्ट्रेलिया के लिए यह एक बहुत बड़ी सीरीज होगी, क्योंकि 50 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत में पांच टेस्ट मैच खेलेगी. ऑस्ट्रेलिया अपने इस भारत दौरे के दौरान कोई भी वार्म-अप मैच नहीं खेलेगा. इसके बजाय, कंगारू टीम भारतीय हालात में ट्रेनिंग करेगी जिनमें उन्हें खेलना है, ताकि वे भारत के माहौल के हिसाब से ढल सकें. यह वही रणनीति है, जो उन्होंने हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड की लीडरशिप में सब-कॉन्टिनेंट में अपनी पिछली दो सीरीज में अपनाई थी.
श्रीलंका के खिलाफ अपनी पिछली टेस्ट सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया ने दुबई में ट्रेनिंग की थी, जबकि बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2023 के लिए उन्होंने बेंगलुरु के अलूर में ट्रेनिंग की थी. एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने Cricket.Com.Au से कहा, 'हमें लगता है कि हमारे पास उन हालात में खुद को ढालने के लिए काफी समय है. हम कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेलेंगे. यह सब उस जगह के बारे में होगा, जहां हम ट्रेनिंग करेंगे. हमारे पास वहां कुछ विकल्प हैं. हम पहले UAE जा चुके हैं, और पिछली बार भारत में बेंगलुरु भी गए थे, इसलिए हम इस बात पर काम कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को कैसे मैनेज किया जाए.'
एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने आगे कहा, 'आखिरकार, अगर आपको एक ऐसी जगह मिल जाए, जिसका आप इस्तेमाल कर सकें और वहां के हालात वैसे ही हों, जैसे आपको पहले टेस्ट मैच या पूरी टेस्ट सीरीज में मिल सकते हैं, तो यह सबसे अच्छा होता है. हमें यकीन है कि हम सही जगह चुनेंगे, बस अभी तक यह साफ नहीं हुआ है.' भारत का सामना करने से पहले, ऑस्ट्रेलिया जनवरी की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलेगा.
एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने साफ तौर पर कहा कि इन दोनों सीरीज में खिलाड़ी अलग-अलग होंगे. मैकडोनाल्ड ने कहा, 'यह सब न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले चार टेस्ट मैचों के आधार पर तय होगा कि खिलाड़ी किस स्थिति में हैं. हो सकता है कि हमारे पास अलग-अलग हुनर वाले कुछ अलग खिलाड़ी हों, जिनके बारे में हमें लगता है कि वे भारत में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. इसलिए, जरूरी नहीं है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म करने वाली टीम ही भारत दौरे पर जाए.'