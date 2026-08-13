क्या ट्रेविस हेड, क्या लाबुशेन... बांग्लादेश के सामने भीगी बिल्ली बने कंगारू, ऑस्ट्रेलिया पर लगा दाग

AUS vs BAN: बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला मरारा क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया. सभी को उम्मीद थी कंगारू टीम बांग्लादेश के खिलाफ रनों का अंबार लगा देगी. टीम में स्टीव स्मिथ, कैमरन ग्रीन, मार्नस लाबुशेन जैसे धुरंधर मौजूद थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के शेर घेर में ही ढेर हो गए. स्मिथ लाज न बचाते तो टीम एक समय 100 रन के लिए तरसती नजर आ रही थी. कंगारू टीम 198 के स्कोर पर ढेर हो गई और शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया है.