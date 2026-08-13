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क्या ट्रेविस हेड, क्या लाबुशेन... बांग्लादेश के सामने भीगी बिल्ली बने कंगारू, ऑस्ट्रेलिया पर लगा दाग

क्रिकेट जगत में ऑस्ट्रेलिया की गिनती सबसे खूंखार टीमों में होती है. बांग्लादेश के खिलाफ कंगारू टीम जब टेस्ट सीरीज खेलने उतरी तो फैंस इसे एकतरफा सीरीज मान रहे होंगे. लेकिन पहला दिन खत्म होने के बाद बांग्लादेश के प्रदर्शन का शोर चारों तरफ है. पहले ही दिन बांग्लादेश ने कंगारुओं को दागी बना दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 13, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:03 PM IST
क्या ट्रेविस हेड, क्या लाबुशेन... बांग्लादेश के सामने भीगी बिल्ली बने कंगारू, ऑस्ट्रेलिया पर लगा दाग
Image Credit: ऑस्ट्रेलिया पर लगा &#039;धब्बा&#039;. (AI Graphics)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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