क्या ट्रेविस हेड, क्या लाबुशेन... बांग्लादेश के सामने भीगी बिल्ली बने कंगारू, ऑस्ट्रेलिया पर लगा दाग

AUS vs BAN: बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला मरारा क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया. सभी को उम्मीद थी कंगारू टीम बांग्लादेश के खिलाफ रनों का अंबार लगा देगी. टीम में स्टीव स्मिथ, कैमरन ग्रीन, मार्नस लाबुशेन जैसे धुरंधर मौजूद थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के शेर घेर में ही ढेर हो गए. स्मिथ लाज न बचाते तो टीम एक समय 100 रन के लिए तरसती नजर आ रही थी. कंगारू टीम 198 के स्कोर पर ढेर हो गई और शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया है.
बांग्लादेश के स्टार गेंदबाज नाहिद राणा पर सभी की नजरें रहती हैं, लेकिन वह इस मुकाबले में टीम का हिस्सा नहीं थे. इसके बाद भी बांग्लादेश की बॉलिंग यूनिट ने ऑस्ट्रेलिया को रनों के लिए तरसा दिया. हसन महमूद ऑस्ट्रेलिया के काल साबित हुए और उन्होंने 6 बल्लेबाजों को अकेले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. स्टीव स्मिथ ने टीम की लाज बचाई और 71 रन की पारी खेली, जिसके दम पर टीम 198 तक पहुंचने में कामयाब हुई.
ऑस्ट्रेलिया की टीम पर एक दाग लग चुका है. इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट इतिहास में कंगारू टीम इतने कम रनों पर कभी आउट नहीं हुई है. इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम टोटल 217 था जो 2017 में बनाया था. लेकिन इस बार कंगारू टीम महज 198 के स्कोर पर सिमट गई है. ऑस्ट्रेलिया के लिए ये टोटल किसी दाग से कम नहीं है.
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ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग करने उतरी तो 45 रन के स्कोर तक एक भी विकेट नहीं खोया था, लेकिन फिर पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी. एक छोर से स्मिथ खड़े रहे दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे. ऑस्ट्रेलिया के 8 बल्लेबाज 20 का आंकड़ा भी नहीं छू सके. बांग्लादेश ने जवाब में शानदार शुरुआत की है, टीम ने दिन खत्म होने तक 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं.