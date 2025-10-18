वनडे सीरीज से पहले कंगारू कप्तान ने भारत को दी धमकी, विराट-रोहित को लेकर कस दिया तंज

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच कल यानी 19 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से पर्थ में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और विस्फोटक ऑलराउंडर मिचेल मार्श ने भारत के खिलाफ पर्थ वनडे मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर एक बड़ा बयान दिया है.
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच कल यानी 19 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से पर्थ में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और विस्फोटक ऑलराउंडर मिचेल मार्श ने भारत के खिलाफ पर्थ वनडे मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. मिचेल मार्श के मुताबिक वह आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली को शांत रखने की कोशिश करेंगे.
वनडे सीरीज से पहले कंगारू कप्तान ने भारत को दी धमकी
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श को उम्मीद है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अपनी संभावित अंतिम सीरीज का मजा लेंगे. मिशेल मार्श ने साथ ही धमकी भी दी कि इस वनडे सीरीज में वह रोहित शर्मा और विराट कोहली को शांत रखना पसंद करेंगे. मिचेल मार्श उम्मीद कर रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे. पर्थ वनडे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिचेल मार्श ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के खिलाफ अपने अनुभवों पर बात की.
विराट-रोहित को लेकर कस दिया तंज
पर्थ वनडे के टिकट पहले ही बिक चुके हैं, जो विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी को लेकर लोगों की उत्सुकता को दर्शाता है. मिशेल मार्श ने कहा, 'मुझे विराट कोहली और रोहित शर्मा के खिलाफ काफी बार खेलने का सौभाग्य मिला. वे निश्चित रूप से क्रिकेट के दिग्गज हैं. विराट कोहली, खासकर इस सफेद गेंद वाले फॉर्मेट में, अब तक के सबसे बेहतरीन चेज़र हैं. मुझे लगता है कि आप समझ सकते हैं कि टिकटों की बिक्री इतनी ज्यादा क्यों है और इतने सारे लोग उन्हें देखने क्यों आ रहे हैं. अगर यह ऑस्ट्रेलियाई धरती पर उनका आखिरी दौरा है, तो मुझे उम्मीद है कि वे इसका आनंद लेंगे. मुझे उम्मीद है कि लोग उनका ज्यादा शानदार प्रदर्शन नहीं देख पाएंगे.'
मिशेल मार्श इस सीरीज के लिए उत्सुक
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अनुसार, तीन मैचों की वनडे सीरीज के 1,75,000 से ज्यादा टिकट पहले ही बिक चुके हैं, जो कोहली और रोहित को वनडे में वापसी करते देखने के लिए लोगों की भारी दिलचस्पी को दर्शाता है. चोटिल पैट कमिंस की अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम की कमान संभालने वाले मिशेल मार्श इस सीरीज के लिए उत्सुक हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा, टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अब वे 2027 वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए वनडे मैचों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.