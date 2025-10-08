अब ऑस्ट्रेलिया की हार पक्की... कंगारूओं के लिए बुरी खबर, कप्तान बदलने की आएगी नौबत

Advertisement
Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 08, 2025, 01:49 PM IST
Australia vs England Ashes Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज 19 अक्टूबर को शुरू होगी. दोनों देशों के बीच 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेले जाएंगे. इसके बाद कंगारू टीम को अपने होमग्राउंड पर इंग्लैंड से पांच टेस्ट खेलने हैं. एशेज सीरीज का आगाज 21 नवंबर को होगा. उससे काफी समय पहले ही ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर आ गई है. टीम के एशेज रिटेन करने की उम्मीदों को उस समय करारा झटका लगा है.

पूरी सीरीज से बाहर होने का खतरा

कप्तान पैट कमिंस इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली पांच टेस्ट मैचों की पूरी सीरीज से बाहर हो सकते हैं. 'द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड' की एक रिपोर्ट के अनुसार, नए स्कैन परिणामों से पता चला है कि कमिंस की पीठ की स्ट्रेस इंजरी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है. इसने प्रतिष्ठित एशेज सीरीज में उनकी भागीदारी को खतरे में डाल दिया है. 32 वर्षीय तेज गेंदबाज ने अपनी रिकवरी की प्रगति का आकलन करने के लिए पिछले सप्ताह फॉलो-अप स्कैन कराया था.

ठीक नहीं हो रही कमिंस की चोट

सूत्रों ने 'द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड' को बताया कि उनकी पीठ में 'स्ट्रेस हॉट स्पॉट' ठीक तो हो रहा है, लेकिन गेंदबाजी फिर से शुरू करने के लिए सुधार पर्याप्त नहीं है. उनका पहले मैच में खेलना मुश्किल है. इसके अलावा वह बाकी बचे सभी मैचों से बाहर हो सकते हैं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने इस मामले पर आधिकारिक तौर पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.

कप्तानी की बागडोर संभालेंगे स्टीव स्मिथ

कमिंस ने पिछले महीने ब्रिस्बेन में एशेज के लिए समय पर लौटने की अपनी उम्मीद जताई थी. उन्होंने कहा था, "यह एक बड़ी एशेज सीरीज है, इससे बड़ी कोई नहीं होती. इसलिए आप आक्रामक होने और कुछ जोखिम लेने को तैयार रहते हैं.'' हालांकि, ताजा मेडिकल अपडेट ने मैदान पर उतरने की उनकी संभावनाओं को काफी कम कर दिया है. कमिंस के नहीं रहने पर स्टीव स्मिथ कप्तानी कर सकते हैं. स्मिथ ने पिछली बार 2023-24 सीजन के कुछ मैचों में टीम की कप्तानी की थी.

कमिंस की जगह बोलैंड को मौका

कमिंस की चोट का मतलब यह भी है कि स्कॉट बोलैंड अब पर्थ टेस्ट के लिए जोश हेजलवुड और मिशेल स्टार्क के साथ तीसरे सीमर के रूप में कदम रखेंगे. बोलैंड हाल के सीजन में एक विश्वसनीय बैकअप साबित हुए हैं और कमिंस की अनुपस्थिति में उनकी जगह भरने के लिए उन पर भरोसा किया जाएगा. उन्होंने भारत के खिलाफ पिछले साल के अंत में टेस्ट सीरीज के दौरान कई शानदार प्रदर्शन किए थे.

