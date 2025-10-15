Advertisement
'उन्हें देखने का आखिरी मौका...'ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के बयान ने मचाई सनसनी, 19 अक्टूबर को महाजंग

ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 19 अक्टूबर से 3 मैचों की सीरीज का शानदार आगाज होने वाला है. पर्थ के मैदान में इस धमाकेदार भिड़ंत की शुरुआत होगी.इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है. उन्होंने भारत के स्टार खिलाड़ियों को लेकर टिप्पणी की है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 15, 2025, 07:05 PM IST
ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 19 अक्टूबर से 3 मैचों की सीरीज का शानदार आगाज होने वाला है. पर्थ के मैदान में इस धमाकेदार भिड़ंत की शुरुआत होगी.  भारत के स्टार प्लेयर्स की टीम इंडिया में वापसी हो रही है. लंबे समय से बाहर रोहित और विराट टीम इंडिया की बल्लेबाजी का जिम्मा संभालेंगे. यह पहला मौका होगा जब विराट और रोहित शुभमन गिल की अगुवाई में खेलेंगे. इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है. उन्होंने भारत के स्टार खिलाड़ियों को लेकर टिप्पणी की है.

'दर्शकों के लिए आखिरी मौका'
32 वर्षीय कमिंस चोट की वजह से काफी समय से परेशान हैं. वह आगामी सीरीज के लिए टीम में नहीं होंगे. गौरतलब है उन्होंने रोहित और कोहली को लेकर कहा की ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के लिए दोनों ही दिग्गजों को देखना 'आखिरी मौका' हो सकता है. इससे वो रोहित और विराट की ओर इशारा कर रहे थे. बता दें कि दोनों को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं.

शानदार रिकॉर्ड
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमेशा से ही कांटे की टक्कर रही है. दोनों के बीच  वनडे मैचों में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है. वह पिछले 15 सालों से भारतीय टीम के लिए खेलते आ रहे हैं. व्हाइट बॉल क्रिकेट में दोनों ने ही जबरदस्त पारियां खेली हैं. ऑस्ट्रेलिया के पिचों पर भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद ही शानदार रहा है.  विराट और रोहित को ऑस्ट्रेलियाई फैंस देखना काफी पसंद करते हैं. ऐसे में कमिंस का यह मैसेज उनके फैंस के लिए था. उनका मानना है कि यह आखिरी मौका हो सकता है जब विराट और रोहित साथ खेलेंगे.

जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद
साथ ही कमिंस ने कहा, भारत के खिलाफ व्हाइट बॉल क्रिकेट काफी मिस करूंगा और यह बेहद  निराशाजनक है. ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया को लेकर काफी उत्साह है. ऐसे में इस तरीके के हाईवोल्टेज मुकाबले मिस करने से काफी निराशा होती है. हालांकि, दोनों देशों के बीच जबरदस्त मुकाबला होने की आशंका जताई जा रही है.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Pat Cummins

