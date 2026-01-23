Advertisement
trendingNow13084129
Hindi Newsक्रिकेटअंडर-19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के यंगिस्तान का अलर्ट, ग्रुप-ए का बना किंग, विरोधी टीमों के नाक में किया दम

अंडर-19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के यंगिस्तान का अलर्ट, ग्रुप-ए का बना किंग, विरोधी टीमों के नाक में किया दम

U19 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया की टीम अंडर-19 वर्ल्ड कप में धमाकेदार प्रदर्शन करती नजर आ रही है. अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के 23वें मुकाबले में श्रीलंका को 9 विकेट से रौंदा. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप-ए में शीर्ष स्थान सुनिश्चित कर लिया. इस ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया के साथ श्रीलंका और आयरलैंड ने भी 'सुपर-6' के लिए क्वालीफाई किया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 23, 2026, 08:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Australia cricket Team
Australia cricket Team

U19 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया की टीम अंडर-19 वर्ल्ड कप में धमाकेदार प्रदर्शन करती नजर आ रही है. अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के 23वें मुकाबले में श्रीलंका को 9 विकेट से रौंदा. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप-ए में शीर्ष स्थान सुनिश्चित कर लिया. इस ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया के साथ श्रीलंका और आयरलैंड ने भी 'सुपर-6' के लिए क्वालीफाई किया है. ऑस्ट्रेलिया ने विरोधी टीमों के नाक में दम किया. टीम ने इस मैच से पहले आयरलैंड और जापान के खिलाफ 8-8 विकेट से जीत हासिल की थी. वहीं, जापान के विरुद्ध 203 रन और आयरलैंड के खिलाफ 106 रन से विशाल जीत दर्ज करने के बाद श्रीलंका को टूर्नामेंट में पहली हार का सामना करना पड़ा है.

आयरलैंड को मिली इकलौती जीत

आयरलैंड ने जापान के खिलाफ एकमात्र जीत के साथ अगले दौर में प्रवेश किया. शुक्रवार को नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम 18.5 ओवरों में महज 58 रन पर सिमट गई. इस टीम ने महज 3 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे. यहां से कप्तान विमथ दिनसारा (7) ने कविजा गमागे के साथ 10 रन जुटाए. 

Add Zee News as a Preferred Source

विल बायरोम ने खोला पंजा

गमागे 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इनके अलावा, चमिका हीनातिगला ने 14 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। गमागे और हीनातिगला के अलावा, कोई अन्य बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विल बायरोम ने 6.5 ओवरों में 14 रन देकर 5 विकेट हासिल किए. इनके अलावा, चार्ल्स लचमुंड और केसी बार्टन ने 2-2 विकेट निकाले। हेडन शिलर ने 1 विकेट अपने नाम किया.

ये भी पढ़ें.. सरफराज के बाद एक और दोहरा शतक... बंगाल से निकला डबल सेंचुरियन, बोर्ड पर 500+ रन

ऑस्ट्रेलिया ने 12 ओवर में जीता मैच

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने महज 12 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. इस टीम ने पांचवीं गेंद पर विल मलाजुक का विकेट गंवा दिया था। मलाजुक सिर्फ 4 ही रन टीम के खाते में जोड़ सके. यहां से नीतीश सैमुअल ने स्टीव होगान के साथ दूसरे विकेट के लिए 67 गेंदों में 58 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई। नीतीश 19 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि होगान ने 28 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। श्रीलंका की तरफ से एकमात्र सफलता रसिथ निमसारो के हाथ लगी.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

U19 World Cup 2026

Trending news

पंजाब में CM हेल्थ स्कीम लागू, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
Punjab
पंजाब में CM हेल्थ स्कीम लागू, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
India News
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी
Supreme Court
बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी
50% अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
Rahul Gandhi
50% अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
सबरीमाला का 5Kg सोना कौन खा गया, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? PM मोदी ने LDF को घेरा
PM Modi
सबरीमाला का 5Kg सोना कौन खा गया, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? PM मोदी ने LDF को घेरा
पंजाब में डिग्री कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 26 जनवरी को लेकर दिया अल्टीमेटम
pathankot bomb threat
पंजाब में डिग्री कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 26 जनवरी को लेकर दिया अल्टीमेटम
विदेशी टूरिस्ट से रेप, दूसरे की हत्या लेकिन सांसद जी ने कह दिया 'माइनर घटना'
Karnataka News
विदेशी टूरिस्ट से रेप, दूसरे की हत्या लेकिन सांसद जी ने कह दिया 'माइनर घटना'
भारत की बेटियां बोझ नहीं, ब्रांड हैं, कोडिंग से कॉकपिट तक भर रही उड़ान, देखें डेटा
National Girl Child Day 2026
भारत की बेटियां बोझ नहीं, ब्रांड हैं, कोडिंग से कॉकपिट तक भर रही उड़ान, देखें डेटा
नेताजी की जयंती पर 'दीदी' ने छेड़ी अनसुलझे रहस्य की चर्चा, केंद्र से की ये मांग
Subhash chandra bose
नेताजी की जयंती पर 'दीदी' ने छेड़ी अनसुलझे रहस्य की चर्चा, केंद्र से की ये मांग