बारिश के बीच ऑस्ट्रेलिया का पलटवार: एलेक्स कैरी और मिचेल मार्श के अर्धशतकों से टला सूपड़ा साफ, दक्षिण अफ्रीका की हार

पॉचेफस्ट्रूम के मैदान पर खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बारिश से प्रभावित मैच में दक्षिण अफ्रीका को DLS (डकवर्थ लुईस स्टर्न) नियम के तहत 45 रनों से हरा दिया. इस सांत्वना जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान टीम को 3-0 से सीरीज में सूपड़ा साफ (क्लीन स्वीप) करने से रोक दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 322 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया था. जवाब में 323 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम 28 ओवरों में 4 विकेट पर 145 रन ही बना सकी थी कि तेज बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया को विजेता घोषित किया गया.
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को कप्तान मिचेल मार्श ने आक्रामक शुरुआत दिलाई. ऑलराउंडर मार्श ने दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाजों के खिलाफ विशेष रूप से लेग साइड में शानदार शॉट्स खेले. उन्होंने अपनी 42 गेंदों की पारी में 7 चौके और 1 छक्का जड़ते हुए 56 रन बनाए. हालांकि, दूसरे सलामी बल्लेबाज ट्रैविस हेड 24 रन बनाकर कोर्बिन बॉश की गेंद पर बोल्ड हो गए. इसके बाद मार्श भी 14वें ओवर में ब्योर्न फोर्टुइन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट गए.
17 ओवरों में 118 रनों पर 3 विकेट गिर जाने के बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने ऑस्ट्रेलियाई पारी को संभाला. एक साल से अधिक समय से वनडे में अर्धशतक नहीं जमा सके कैरी ने शुरुआत में क्रीज पर जमने में समय लिया और फिर मध्य ओवरों में तेजी से रन बनाए. उन्होंने ओलिवर पीक (48 रन) के साथ चौथे विकेट के लिए 73 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई. कैरी ने 68 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अंततः 46वें ओवर में 74 रन बनाकर आउट हुए. इसके अलावा मैट रेनशॉ और कैमरन ग्रीन ने भी उपयोगी योगदान दिया.
दक्षिण अफ्रीका की ओर से गेंदबाजी में ऑलराउंडर कोर्बिन बॉश सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए. बॉश ने अपने 9 ओवरों के स्पेल में 60 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए. उन्होंने सेट हो चुके एलेक्स केरी और कैमरन ग्रीन जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को अंतिम ओवरों में और बड़ा स्कोर बनाने से रोका.
323 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम की शुरुआत काफी खराब रही. ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट ने अपने शुरुआती स्पेल में ही मेजबान टीम को दो करारे झटके दिए. उन्होंने सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक को बिना खाता खोले शून्य पर पवेलियन भेजा और फिर कप्तान एडन मार्करम को 15 रन के स्कोर पर इनस्विंगर गेंद पर एलबीडब्ल्यू कर दिया.
शुरुआती झटकों के बावजूद रायन रिकलटन ने एक छोर संभाले रखा और ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों पर प्रहार करते हुए 48 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन मध्य ओवरों में लेग स्पिनर एडम जम्पा ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की मैच में वापसी कराई. जम्पा ने मैथ्यू ब्रीट्ज़के (25 रन) को अपनी घूमती गेंद पर चकमा देकर स्टंप आउट कराया और दो ओवर बाद ट्रिस्टन स्टब्स (14 रन) को गुगली पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया. जम्पा ने 6 ओवरों में 34 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए.
125 रनों पर 4 विकेट गंवाने के बाद दक्षिण अफ्रीका को बड़ी साझेदारी की सख्त जरूरत थी. रिकलटन (81 गेंदों में 71* रन) और बॉश ने 20 रन जोड़े ही थे कि 28 ओवरों में 145/4 के स्कोर पर मूसलाधार बारिश आ गई. खेल रोके जाने के समय दक्षिण अफ्रीका DLS पार स्कोर से काफी पीछे चल रहा था, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया को 45 रनों से विजयी घोषित कर दिया गया. हालांकि, दक्षिण अफ्रीका ने पहले ही जोहान्सबर्ग में वनडे सीरीज अपने नाम कर ली थी, लेकिन इस जीत से ऑस्ट्रेलिया को आगामी टेस्ट सीरीज के लिए काफी आत्मविश्वास मिलेगा.