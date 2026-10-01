Add Zee Business As A Preferred Source
App

बारिश के बीच ऑस्ट्रेलिया का पलटवार: एलेक्स कैरी और मिचेल मार्श के अर्धशतकों से टला सूपड़ा साफ, दक्षिण अफ्रीका की हार

ऑस्ट्रेलिया ने बारिश से प्रभावित तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को DLS नियम के तहत 45 रनों से हराकर सीरीज में सूपड़ा साफ होने से बचा लिया. एलेक्स केरी (74), मिचेल मार्श (56) और एडम जम्पा (2/34) की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को सांत्वना जीत मिली.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 01, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Oct 01, 2026, 09:58 AM IST
बारिश के बीच ऑस्ट्रेलिया का पलटवार: एलेक्स कैरी और मिचेल मार्श के अर्धशतकों से टला सूपड़ा साफ, दक्षिण अफ्रीका की हार
Image Credit: ट्रैविस हेड और मिचेल मार्श. X/@cricketcomau

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मुंबई में महिला Rapido ड्राइवर संग सवारी कर गदगद हुई पैसेंजर, Video में सुनाया...
2
3
4
5