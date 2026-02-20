Advertisement
ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए कैसे किया सीधे क्वालिफाई? इस नियम के कारण बच गई इज्जत

ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गया, क्योंकि वह ग्रुप स्टेज में जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ लगातार दो मैच हार गया था. ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 स्टेज में भी जगह नहीं बना पाया. पिछली बार जब T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया था, तो इस बात की संभावना थी कि T20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट के लिए सीधे क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 20, 2026, 09:54 PM IST
ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गया, क्योंकि वह ग्रुप स्टेज में जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ लगातार दो मैच हार गया था. ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 स्टेज में भी जगह नहीं बना पाया. पिछली बार जब T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया था, तो इस बात की संभावना थी कि T20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट के लिए सीधे क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे. हालांकि वे कट-ऑफ टाइम के दौरान ICC की टॉप 9 रैंकिंग में थे और इसलिए वे बिना क्वालिफायर खेले टूर्नामेंट में जगह बना पाए.

ऑस्ट्रेलिया ने कैसे बचाई अपनी इज्जत?

ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट से बाहर हो गया , लेकिन रैंकिंग कट-ऑफ टाइम या क्वालिफायर खेलने के किसी भी खतरे के बिना पहले ही वह T20 वर्ल्ड कप 2028 में जगह बना चुका है. T20 वर्ल्ड कप 2028 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा. इसलिए, क्योंकि वे टूर्नामेंट के होस्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अपने आप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर गए हैं.

ऑस्ट्रेलिया के साथ कब-कब घटी अनहोनी

यह सिर्फ दूसरी बार है जब ऑस्ट्रेलिया किसी ICC इवेंट के सुपर 6,8,12 या क्वार्टर-फाइनल में नहीं पहुंच पाया है, इससे पहले श्रीलंका में 2009 में हुए T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ था. 2009 में वे श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने दोनों मैच हारने के बाद ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गए थे.

ODI वर्ल्ड कप के पहले राउंड में ही बाहर हो गई

हालांकि ऑस्ट्रेलिया 1979, 1983 और 1992 में ODI वर्ल्ड कप के पहले राउंड में ही बाहर हो गई थी, लेकिन उस साल न तो कोई सुपर 6,8 या 12 हुआ और न ही कोई क्वार्टर-फाइनल हुआ और टीम ग्रुप स्टेज से सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुई. इसी तरह, 2016 और 2022 के T20 वर्ल्ड कप में टॉप रैंक वाली टीमों को सुपर 12 फेज में बाई दिया गया और इसलिए वे ग्रुप स्टेज में शामिल नहीं हुईं. असल में 2009 और 2026 T20 वर्ल्ड कप ही ऐसे इवेंट हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया उस राउंड का हिस्सा नहीं है जिससे टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व

