टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, खूंखार गेंदबाज पूरे टूर्नामेंट से बाहर

2026 T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है. ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्टार तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड 2026 T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि यह सीनियर तेज गेंदबाज के पास हैमस्ट्रिंग चोट से ठीक होने के लिए 'समय नहीं बचा' था. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पहले कहा था कि जोश हेजलवुड टूर्नामेंट के पहले कुछ मैच ही मिस करेंगे, जो 15 फरवरी से शुरू हो रहा है, और दूसरे हाफ में टीम को जॉइन करेंगे.

ऑस्ट्रेलिया पर टूटा मुसीबतों का पहाड़

सेलेक्टर टोनी डोडमेडे ने शुक्रवार को कहा, 'हमें उम्मीद थी कि जोश हेजलवुड सुपर 8 स्टेज तक मैच फिटनेस हासिल कर लेंगे, लेकिन ताजा संकेतों से लगता है कि उन्हें अभी कुछ और समय लगेगा और उनके प्रोग्रेस को तेज करने में बहुत ज्यादा रिस्क होगा.' जोश हेजलवुड को 2025-26 एशेज से पहले हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी और वह पूरी सीरीज से बाहर हो गए थे. तब भी, थोड़ी उम्मीद थी कि वह कम से कम एक टेस्ट खेल पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

खूंखार गेंदबाज पूरे टूर्नामेंट से बाहर

जेवियर बार्टलेट और बेन ड्वार्शुइस ही टीम में फिट फ्रंटलाइन तेज गेंदबाज बचे हैं. टोनी डोडमेडे ने कहा, 'हम तुरंत किसी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी का नाम नहीं बताएंगे. हमें लगता है कि शुरुआती मैचों के लिए हमारे पास काफी खिलाड़ी हैं, इसलिए बाद के फैसले उस समय की जरूरत के हिसाब से लिए जाएंगे.' शानदार फॉर्म में चल रहे तेज गेंदबाज सीन एबॉट उस 17-सदस्यीय ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे जो हाल ही में T20I सीरीज के लिए पाकिस्तान गई थी और जरूरत पड़ने पर उन्हें बुलाया जा सकता है.

जोश हेजलवुड सबसे अहम खिलाड़ी

यह 2021 के बाद पहली बार खिताब जीतने की ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों के लिए एक बड़ा झटका है. वे पहले से ही पैट कमिंस को मिस कर रहे थे, जिन्हें स्ट्रेस इंजरी हुई थी और वे एशेज के ज्यादातर मैच नहीं खेल पाए थे. जोश हेजलवुड उपमहाद्वीप की परिस्थितियों में और भी ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी हैं. IPL 2025 में, जोश हेजलवुड ने 17.55 की औसत से 22 विकेट लिए और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खिताब जीतने वाले अभियान में अब तक के सबसे अच्छे तेज गेंदबाज थे, जिन्होंने हर कदम पर योगदान दिया. ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप में अपना अभियान 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ शुरू करेगा और ग्रुप स्टेज में जिम्बाब्वे, श्रीलंका और ओमान के साथ भी खेलेगा.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस और एडम जाम्पा.