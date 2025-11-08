Advertisement
ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली का नाम पाकिस्तान के शोएब अख्तर के साथ क्रिकेट इतिहास के ऑल टाइम बेस्ट तेज गेंदबाज के रूप में लिया जाता है. सटीक लाइन लेंथ के साथ ब्रेट ली की कहर बरपाती गेंदें विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा करती थीं. अक्सर ऐसा होता था कि बल्लेबाज कुछ समझे उससे पहले ली की गेंद उसका विकेट उड़ा चुकी होती थी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 08, 2025, 06:31 AM IST
161.1 KMPH की स्पीड... 718 विकेट, टीम को जिताया वर्ल्ड कप, इस खूंखार तेज गेंदबाज ने पैसों की कमी के कारण किया ये काम

ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली का नाम पाकिस्तान के शोएब अख्तर के साथ क्रिकेट इतिहास के ऑल टाइम बेस्ट तेज गेंदबाज के रूप में लिया जाता है. सटीक लाइन लेंथ के साथ ब्रेट ली की कहर बरपाती गेंदें विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा करती थीं. अक्सर ऐसा होता था कि बल्लेबाज कुछ समझे उससे पहले ली की गेंद उसका विकेट उड़ा चुकी होती थी.

खूंखार तेज गेंदबाज ने पैसों की कमी के कारण किया ये काम

वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे कामयाब तेज गेंदबाज ली को अपने सपने को पूरा करने के लिए सेल्समैन की नौकरी करनी पड़ी थी. ब्रेट ली का जन्म 8 नवंबर 1976 को न्यू साउथ वेल्स में हुआ था. ब्रेट ली ने किशोरावस्था से ही ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने का सपना देखा था. ब्रेट ली की गेंद की गति को देख उन्हें मौके भी मिल रहे थे. लेकिन, आर्थिक रूप से खुद को सबल बनाए रखने के लिए ब्रेट ली ने पुरुषों के सूट बनाने वाली बार्कले स्‍टोर में सेल्समैन की नौकरी की थी.

घरेलू क्रिकेट में पर्याप्त पैसे नहीं मिलते

तब, ऑस्ट्रेलिया के लिए उनका डेब्यू नहीं हुआ था और घरेलू क्रिकेट में पैसे पर्याप्त नहीं मिलते थे. इसलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए ली सेल्समैन की नौकरी से भी नहीं चूके. ली की ये कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो किसी मजबूरीवश अपने सपने से समझौता कर लेते हैं. 23 साल की उम्र में ब्रेट ली ने 1999 में ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट और 2000 में वनडे में डेब्यू किया था. 2005 में उन्होंने टी20 में डेब्यू किया था.

दुनिया के दूसरे सबसे तेज गेंदबाज

इंटरनेशनल डेब्यू के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. अब उनका नाम ऑस्ट्रेलिया के सबसे धनी खिलाड़ियों में शुमार है. ली ने 76 टेस्ट में 310 विकेट, 221 वनडे में 380 विकेट और 25 टी20 में 28 विकेट लिए. ब्रेट ली ने 2005 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 161.1 किमी/घंटा (100.1 मील प्रति घंटा) की गति से गेंद फेंकी थी. यह इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी सबसे तेज गेंद है. इसी गेंद ने उन्हें दुनिया का दूसरा सबसे तेज गेंदबाज बना दिया.

इंटरनेशनल क्रिकेट में 718 विकेट

सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड पाकिस्तान के शोएब अख्तर के नाम है. शोएब अख्तर ने 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के निक नाइट के खिलाफ 161.3 किमी/घंटा (100.23 मील प्रति घंटा) की गति से गेंद फेंकी थी. तीनों फॉर्मेट मिलाकर ब्रेट ली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 718 विकेट लिए हैं और सफलतम गेंदबाजों की सूची में 15वें स्थान पर हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Brett Lee

