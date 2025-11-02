Advertisement
trendingNow12985434
Hindi Newsक्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया का किला ध्वस्त... भारत ने होबार्ट में तोड़ दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, घर में शर्मसार हुए कंगारू

T20 Cricket Records: ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवरों में 6 विकेट पर 186 रन बनाए. जवाब में टीम इंडिया ने 18.3 ओवरों में 5 विकेट पर 188 रन बनाकर मैच को जीत लिया. इसके साथ ही सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ गई है. कैनबरा में पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी. अब सीरीज का चौथा मैच 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में होगा.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 02, 2025, 06:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑस्ट्रेलिया का किला ध्वस्त... भारत ने होबार्ट में तोड़ दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, घर में शर्मसार हुए कंगारू

T20 Cricket Records: भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में जोरदार वापसी की है. उसने 5 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम कर लिया. होबार्ट में रविवार (2 नवंबर) को खेले गए मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवरों में 6 विकेट पर 186 रन बनाए. जवाब में टीम इंडिया ने 18.3 ओवरों में 5 विकेट पर 188 रन बनाकर मैच को जीत लिया. इसके साथ ही सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ गई है. कैनबरा में पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी. अब सीरीज का चौथा मैच 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में होगा.

पहली बार होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया की हार

भारत ने इस मैच को जीतकर न सिर्फ सीरीज में जोरदार वापसी की है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के अभेद्य किले में भी सेंध लगा दिया. कंगारू टीम पहली बार होबार्ट में किसी टी20 इंटरनेशनल मैच में हारी है. इससे पहले उसने 2010 से यहां सभी 5 मैच जीते थे. उसे पहली बार इस मैदान पर हार का सामना करना पड़ा है. ऑस्ट्रेलिया ने यहां 2010 में वेस्टइंडीज, 2014 और 2018 में इंग्लैंड, 2024 में वेस्टइंडीज और पाकिस्तान को हराया था.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

होबार्ट में सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड आयरलैंड के नाम दर्ज था. उसने 2022 टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ 177 रन बनाकर मैच को जीता था. अब भारत ने 187 रन के टारगेट को हासिल करके नया रिकॉर्ड स्थापित किया था. यह होबार्ट में रन चेज में सबसे बड़ी जीत है.

ये भी पढ़ें: जिसे समझा खोटा सिक्का, उसने ही तोड़ दी कंगारुओं की कमर, बुमराह की आंखों के सामने ले उड़ा 3 विकेट

ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा सफल T20I चेज

198 रन- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, 2016
195 रन- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, 2020
183 रन- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, होबार्ट, 2025
177 रन- आयरलैंड बनाम स्कॉटलैंड, होबार्ट, 2022
174 रन- श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया, गीलॉन्ग, 2017

ये भी पढ़ें: राजनीति का शिकार हुआ ये स्टार खिलाड़ी? ओपनिंग से नंबर-5 पर आते-आते टीम से ही हो गया बाहर

टिम डेविड पर भारी पड़ी सुंदर की पारी

ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उसके लिए टिम डेविड ने 38 गेंदों पर 74 रन की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और 5 छक्के निकले. स्टोइनिस ने 39 गेंदों पर 64 रनों का योगदान दिया. मैथ्यू शॉर्ट ने 15 गेंद पर 26 रन बनाए. भारत के लिए अर्शदीप के अलावा वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट झटके. शिवम दुबे को एक सफलता मिली. जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवरों में 26 रन दिए. वह एक भी विकेट नहीं ले पाए. इसके बाद टीम इंडिया के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने सबसे ज्यादा नाबाद 49 रन बनाए. उन्होंने 23 गेंदों की पारी में 3 चौके और 4 छक्के लगाए. तिलक वर्मा ने 29, अभिषेक शर्मा ने 25, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 24 और जितेश शर्मा ने नाबाद 22 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन एलिस ने 3 विकेट लिए.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs Australia

Trending news

इसरो ने रचा 'बाहुबली' इतिहास, भारत ने स्पेस में भेजा अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट
isro latest news in hindi
इसरो ने रचा 'बाहुबली' इतिहास, भारत ने स्पेस में भेजा अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट
बेंगलुरु में तेज रफ्तार एंबुलेंस का कहर, तोड़ी रेड लाइट, स्कूटर पर बैठे कपल को रौंदा
bengaluru news
बेंगलुरु में तेज रफ्तार एंबुलेंस का कहर, तोड़ी रेड लाइट, स्कूटर पर बैठे कपल को रौंदा
'मेरी जमीन, मेरा मंदिर' चिन्ना तिरुपति मंदिर में भगदड़ पर क्या बोले मुख्य पुजारी
andhra pradesh news in hindi
'मेरी जमीन, मेरा मंदिर' चिन्ना तिरुपति मंदिर में भगदड़ पर क्या बोले मुख्य पुजारी
भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च
india israel deal
भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च
मौत के वक्त किस गिल्ट में था औरंगजेब, क्या थे उसके आखिरी शब्द; कम लोगों को पता होगा
Aurangzeb
मौत के वक्त किस गिल्ट में था औरंगजेब, क्या थे उसके आखिरी शब्द; कम लोगों को पता होगा
देश में शुरू होने वाली है R&D क्रांति, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की स्कीम
RDI Scheme
देश में शुरू होने वाली है R&D क्रांति, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की स्कीम
लाडो लक्ष्मी योजना 96% महिलाओं के साथ धोखा, AAP नेता अनुराग ढांडा ने उठाए सवाल
Lado Lakshmi Yojana
लाडो लक्ष्मी योजना 96% महिलाओं के साथ धोखा, AAP नेता अनुराग ढांडा ने उठाए सवाल
'भारत के खिलाफ आतंकवाद...,' ट्रंप पर भड़के बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर
US Tariff In India
'भारत के खिलाफ आतंकवाद...,' ट्रंप पर भड़के बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर
भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
World News
भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
ISRO
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया