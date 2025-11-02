ऑस्ट्रेलिया का किला ध्वस्त... भारत ने होबार्ट में तोड़ दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, घर में शर्मसार हुए कंगारू

T20 Cricket Records: भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में जोरदार वापसी की है. उसने 5 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम कर लिया. होबार्ट में रविवार (2 नवंबर) को खेले गए मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवरों में 6 विकेट पर 186 रन बनाए. जवाब में टीम इंडिया ने 18.3 ओवरों में 5 विकेट पर 188 रन बनाकर मैच को जीत लिया. इसके साथ ही सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ गई है. कैनबरा में पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी. अब सीरीज का चौथा मैच 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में होगा.

पहली बार होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया की हार

भारत ने इस मैच को जीतकर न सिर्फ सीरीज में जोरदार वापसी की है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के अभेद्य किले में भी सेंध लगा दिया. कंगारू टीम पहली बार होबार्ट में किसी टी20 इंटरनेशनल मैच में हारी है. इससे पहले उसने 2010 से यहां सभी 5 मैच जीते थे. उसे पहली बार इस मैदान पर हार का सामना करना पड़ा है. ऑस्ट्रेलिया ने यहां 2010 में वेस्टइंडीज, 2014 और 2018 में इंग्लैंड, 2024 में वेस्टइंडीज और पाकिस्तान को हराया था.

भारत ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

होबार्ट में सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड आयरलैंड के नाम दर्ज था. उसने 2022 टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ 177 रन बनाकर मैच को जीता था. अब भारत ने 187 रन के टारगेट को हासिल करके नया रिकॉर्ड स्थापित किया था. यह होबार्ट में रन चेज में सबसे बड़ी जीत है.

ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा सफल T20I चेज

198 रन- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, 2016

195 रन- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, 2020

183 रन- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, होबार्ट, 2025

177 रन- आयरलैंड बनाम स्कॉटलैंड, होबार्ट, 2022

174 रन- श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया, गीलॉन्ग, 2017

टिम डेविड पर भारी पड़ी सुंदर की पारी

ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उसके लिए टिम डेविड ने 38 गेंदों पर 74 रन की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और 5 छक्के निकले. स्टोइनिस ने 39 गेंदों पर 64 रनों का योगदान दिया. मैथ्यू शॉर्ट ने 15 गेंद पर 26 रन बनाए. भारत के लिए अर्शदीप के अलावा वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट झटके. शिवम दुबे को एक सफलता मिली. जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवरों में 26 रन दिए. वह एक भी विकेट नहीं ले पाए. इसके बाद टीम इंडिया के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने सबसे ज्यादा नाबाद 49 रन बनाए. उन्होंने 23 गेंदों की पारी में 3 चौके और 4 छक्के लगाए. तिलक वर्मा ने 29, अभिषेक शर्मा ने 25, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 24 और जितेश शर्मा ने नाबाद 22 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन एलिस ने 3 विकेट लिए.