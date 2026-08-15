बांग्लादेश के खिलाफ हार का ऐसा डर... ऑस्ट्रेलिया ने 1 ओवर में छोड़े 2 कैच, स्टार्क ने किसे दिखाई उंगली?

Australia vs Bangladesh Test: 23 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेल रही बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है. डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे मुकाबले में कंगारुओं के सामने बांग्ला टाइगर्स दहाड़ते दिखे हैं. अब तक के खेल पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस के अलावा कुछ भी नहीं जीता है. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के चेहरे पर हार का डर सताने लगा है, जिसका नमूना तीसरे दिन देखने को मिला, जब एक ही ओवर में उन्होंने दो आसान कैच टपका दिए.
इससे पहले मैच के दूसरे दिन गेंदबाजी के दौरान ऑस्ट्रेलिया के स्टार पेसर मिचेल स्टार्क भी अपना आपा खो बैठे थे. बांग्लादेश के ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज और उनके बीच जमकर बहस हुई थी. पहले स्टार्क की बौखलाहट और फिर दो आसान कैच छोड़ना... इससे ये संकेत मिले कि कंगारू टीम पर काफी दबाव है.
तीसरे दिन कप्तान पैट कमिंस ने एक ओवर में ही दो मौके बनाए, लेकिन फील्डरों ने उनका साथ नहीं दिया. पहले स्टीव स्मिथ ने लॉन्ग लेग की दिशा में तस्कीन अहमद का आसान कैच छोड़ा और फिर इसी ओवर में ट्रेविस हेड ने मेहदी हसन का कैच छोड़ा. ऑस्ट्रेलिया को ये गलती भारी पड़ी, क्योंकि मौके का फायदा उठाते हुए मेहदी और तस्कीन ने 10वें विकेट के लिए 46 रनों की महत्वपूर्ण पार्टनरशिप की. बांग्लादेश ने पहली पारी में 426 रन बनाए और 228 रनों की बढ़त हासिल कर ऑस्ट्रेलिया को भारी संकट में डाल दिया.
ऑस्ट्रेलिया की बौखलाहट का सबूत तो मैच के दूसरे दिन ही दिखाई दिया, जब मिचेल स्टार्क गुस्से में लाल दिखे और उन्होंने बिना मतलब के बांग्लादेश के बल्लेबाज मेहदी हसन मिराज से बहस शुरू कर दी. दरअसल, मेहदी शॉट खेलने के बाद पिच के करीब से दौड़ लगा रहे थे. वो स्टार्क के बगल से गुजरे तो कंगारू गेंदबाज को अच्छा नहीं लगा. स्टार्क ने उनसे कहा कि ये मेरा इलाका है, इधर से मत भागो. इसके बाद मेहदी ने भी उन्हें जवाब दिया. दोनों के बीच हुई गहमागहमी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे टेस्ट की पहली पारी में बांग्लादेश के दो खिलाड़ियों ने महफिल लूट ली. पहले तेज गेंदबाज हसन महमूद ने 6 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी और उसके बाद जब बारी बल्लेबाजी की आई तो अपना दूसरा टेस्ट खेल रहे तंजिद हसन तमीम ने शानदार शतक जड़कर इतिहास रच दिया. वो ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सेंचुरी जड़ने वाले पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी बने. ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 198 रनों पर ऑलआउट हो गई. इसके बाद बांग्लादेश ने पहली इनिंग में 426 रन बनाए.