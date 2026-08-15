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बांग्लादेश के खिलाफ हार का ऐसा डर... ऑस्ट्रेलिया ने 1 ओवर में छोड़े 2 कैच, स्टार्क ने किसे दिखाई उंगली?

AUS vs BAN Test: बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम बैकफुट पर है. कंगारुओं को हार का डर सताने लगा है और इसकी वजह से उनकी बौखलाहट सामने आ रही है. पहले मिचेल स्टार्क बिना मतलब के मेहदी हसन से भिड़ गए और फिर ऑस्ट्रेलिया ने एक ही ओवर में दो कैच टपका दिए.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 15, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:04 PM IST
बांग्लादेश के खिलाफ हार का ऐसा डर... ऑस्ट्रेलिया ने 1 ओवर में छोड़े 2 कैच, स्टार्क ने किसे दिखाई उंगली?
Image Credit: हार के डर से बौखलाई ऑस्ट्रेलियाई टीम (Screengrab)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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