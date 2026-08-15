बांग्लादेश के खिलाफ हार का ऐसा डर... ऑस्ट्रेलिया ने 1 ओवर में छोड़े 2 कैच, स्टार्क ने किसे दिखाई उंगली?

Australia vs Bangladesh Test: 23 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेल रही बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है. डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे मुकाबले में कंगारुओं के सामने बांग्ला टाइगर्स दहाड़ते दिखे हैं. अब तक के खेल पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस के अलावा कुछ भी नहीं जीता है. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के चेहरे पर हार का डर सताने लगा है, जिसका नमूना तीसरे दिन देखने को मिला, जब एक ही ओवर में उन्होंने दो आसान कैच टपका दिए.