8 साल में पहली बार इस क्रिकेटर को मिल गई कप्तानी, दुनिया के महान बल्लेबाजों में से एक

दुनिया के महान बल्लेबाजों में से एक स्टीव स्मिथ 8 साल में पहली बार शेफील्ड शील्ड मुकाबले में न्यू साउथ वेल्स टीम की कमान संभालेंगे. टीम 10 नवंबर से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर विक्टोरिया के साथ मुकाबला खेलेगी. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की पहली एशेज टेस्ट टीम के 5 सदस्य शामिल हैं. एशेज से पहले अपनी रणनीतिक क्षमता को निखारने के लिए स्मिथ न्यू साउथ वेल्स के नियमित कप्तान जैक एडवर्ड्स की जगह टीम में शामिल हुए हैं.

कप्तानी को लेकर बड़ा फैसला

जोश फिलिप इस मुकाबले में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे. सीन एबॉट, जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क ब्लूज की टीम में शामिल होंगे. इस टीम में स्पिनर नाथन लियोन और ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स एक मजबूत गेंदबाजी आक्रमण तैयार करेंगे. पैट कमिंस की अनुपस्थिति में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करने वाले स्मिथ ने पिछले हफ्ते दो महीने में अपना पहला मैच खेला था.

Add Zee News as a Preferred Source

श्रीलंका में टेस्ट टीम की कप्तानी की थी

जैक एडवर्ड्स की कप्तानी में स्मिथ ने क्वींसलैंड के खिलाफ 118 रन बनाए थे. यह मैच ड्रॉ हुआ था. स्मिथ ने आखिरी बार इस साल की शुरुआत में श्रीलंका में टेस्ट टीम की कप्तानी की थी. जैक एडवर्ड्स को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में भविष्य का कप्तान माना जा रहा है, जिन्होंने पिछले सीजन दोनों फॉर्मेट में न्यू साउथ वेल्स के फुलटाइम कप्तान का पद संभाला था. उन्होंने पिछले महीने भारत में 2 वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलिया-ए का नेतृत्व भी किया था.

न्यू साउथ वेल्स तीसरे पायदान पर मौजूद

न्यू साउथ वेल्स फिलहाल 3 में से 1 मुकाबला जीतकर प्वाइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर मौजूद है. इस टीम ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 74 रन से जीत दर्ज करने के बाद विक्टोरिया के विरुद्ध 38 रन से हार का सामना किया. इसके बाद क्वींसलैंड के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ रहा. दूसरी ओर, विक्टोरिया की टीम शुरुआती तीनों मुकाबले जीतकर टॉप पर मौजूद है.

न्यू साउथ वेल्स की टीम

स्टीव स्मिथ (कप्तान), सीन एबॉट, ओली डेविस, जैक एडवर्ड्स, रयान हेडली, जोश हेजलवुड, सैम कोंस्टास, नाथन लियोन, कर्टिस पैटरसन, जोश फिलिप, विल साल्जमैन, मिचेल स्टार्क.