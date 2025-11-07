Advertisement
trendingNow12992475
Hindi Newsक्रिकेट

8 साल में पहली बार इस क्रिकेटर को मिल गई कप्तानी, दुनिया के महान बल्लेबाजों में से एक

दुनिया के महान बल्लेबाजों में से एक स्टीव स्मिथ 8 साल में पहली बार शेफील्ड शील्ड मुकाबले में न्यू साउथ वेल्स टीम की कमान संभालेंगे. टीम 10 नवंबर से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर विक्टोरिया के साथ मुकाबला खेलेगी. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की पहली एशेज टेस्ट टीम के 5 सदस्य शामिल हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 07, 2025, 02:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8 साल में पहली बार इस क्रिकेटर को मिल गई कप्तानी, दुनिया के महान बल्लेबाजों में से एक

दुनिया के महान बल्लेबाजों में से एक स्टीव स्मिथ 8 साल में पहली बार शेफील्ड शील्ड मुकाबले में न्यू साउथ वेल्स टीम की कमान संभालेंगे. टीम 10 नवंबर से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर विक्टोरिया के साथ मुकाबला खेलेगी. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की पहली एशेज टेस्ट टीम के 5 सदस्य शामिल हैं. एशेज से पहले अपनी रणनीतिक क्षमता को निखारने के लिए स्मिथ न्यू साउथ वेल्स के नियमित कप्तान जैक एडवर्ड्स की जगह टीम में शामिल हुए हैं.

कप्तानी को लेकर बड़ा फैसला

जोश फिलिप इस मुकाबले में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे. सीन एबॉट, जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क ब्लूज की टीम में शामिल होंगे. इस टीम में स्पिनर नाथन लियोन और ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स एक मजबूत गेंदबाजी आक्रमण तैयार करेंगे. पैट कमिंस की अनुपस्थिति में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करने वाले स्मिथ ने पिछले हफ्ते दो महीने में अपना पहला मैच खेला था.

Add Zee News as a Preferred Source

श्रीलंका में टेस्ट टीम की कप्तानी की थी

जैक एडवर्ड्स की कप्तानी में स्मिथ ने क्वींसलैंड के खिलाफ 118 रन बनाए थे. यह मैच ड्रॉ हुआ था. स्मिथ ने आखिरी बार इस साल की शुरुआत में श्रीलंका में टेस्ट टीम की कप्तानी की थी. जैक एडवर्ड्स को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में भविष्य का कप्तान माना जा रहा है, जिन्होंने पिछले सीजन दोनों फॉर्मेट में न्यू साउथ वेल्स के फुलटाइम कप्तान का पद संभाला था. उन्होंने पिछले महीने भारत में 2 वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलिया-ए का नेतृत्व भी किया था.

न्यू साउथ वेल्स तीसरे पायदान पर मौजूद

न्यू साउथ वेल्स फिलहाल 3 में से 1 मुकाबला जीतकर प्वाइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर मौजूद है. इस टीम ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 74 रन से जीत दर्ज करने के बाद विक्टोरिया के विरुद्ध 38 रन से हार का सामना किया. इसके बाद क्वींसलैंड के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ रहा. दूसरी ओर, विक्टोरिया की टीम शुरुआती तीनों मुकाबले जीतकर टॉप पर मौजूद है.

न्यू साउथ वेल्स की टीम

स्टीव स्मिथ (कप्तान), सीन एबॉट, ओली डेविस, जैक एडवर्ड्स, रयान हेडली, जोश हेजलवुड, सैम कोंस्टास, नाथन लियोन, कर्टिस पैटरसन, जोश फिलिप, विल साल्जमैन, मिचेल स्टार्क.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Steve Smith

Trending news

सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
Sex Racket
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों के दिए ये 5 आदेश
Supreme Court
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों के दिए ये 5 आदेश
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
Vande Mataram
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
good story
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
SIR row
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
russiya
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा
best vande mataram
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
Vande Mataram
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप