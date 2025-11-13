ना कोहली ना रूट... इस बल्लेबाज में दिखती है सचिन की झलक, दिग्गज के बयान से क्रिकेट जगत हैरान; नाम जान लगेगा झटका!

Ashes 2025-26: टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी 'राइवलरी' का एक और पन्ना फैंस की दिलों पर छपने के लिए तैयार है. जी हां, हम बात कर रहे हैं 'द एशेज' सीरीज की, जिसकी शुरुआत 21 नवंबर से होगी. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले पूर्व खिलाड़ियों का 'माइंड गेम' भी चालू है. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज कप्तान ग्रेग चैपल ने एक हैरान करने वाला बयान दिया है.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच शुरू होने वाली 'द एशेज' सीरीज से पहले ग्रेग चैपल ने उस खिलाड़ी का नाम बताया है, जिसे देखकर उन्हें महान सचिन तेंदुलकर की याद आती है. ये सुनने के बाद आपके दिमाग में विराट कोहली, जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन का नाम आ रहा होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने 'फैब 4' में से किसी का नाम नहीं लिया.

'हैरी ब्रूक को देख आती है सचिन की याद'

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ग्रेग चैपल ने कहा है कि इंग्लैंड के नए सनसनी हैरी ब्रूक को देखकर उन्हें सचिन तेंदुलकर की याद आती है. चैपल ने दोनों की तुलना भी की. इस साल एशेज के दौरान किस इंग्लिश खिलाड़ी को खेलते हुए देखना चाहते हैं, इस सवाल के जवाब में चैपल ने तुरंत ब्रुक का नाम लिया. ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने कहा कि उन्होंने ब्रूक को कभी-कभी टेलीविजन पर खेलते देखा है और उन्हें लाइव देखने में रुचि रखते हैं.

हैरी ब्रूक के टेस्ट करियर पर बात करते हुए ग्रेग चैपल ने कहा, ''जैसा कि मैं कह सकता हूं, मैंने उन्हें टेलीविजन पर बल्लेबाजी करते देखा है। वे मुझे सचिन तेंदुलकर की बहुत याद दिलाते हैं. सचिन की तरह ब्रूक भी बहुत कम मूवमेंट करते हैं. कोण को अच्छी तरह से भांप लेते हैं, और ज्यादातर गेंदों पर रन बना सकते हैं.

टेस्ट में हैरी ब्रूक का रिकॉर्ड

26 साल के हैरी ब्रूक बहुत कम समय में टेस्ट क्रिकेट में बड़ा नाम नाम बना चुके हैं. ब्रूक ने 30 मैचों में 57.55 की औसत से 2,820 रन बनाए हैं। उन्होंने 10 शतक और 13 अर्धशतक ठोके हैं। 2023 एशेज में, ब्रूक ने पांच टेस्ट मैचों में चार अर्धशतक की मदद से 363 रन बनाए थे.

