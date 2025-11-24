पैट कमिंस ब्रिस्बेन में पिंक बॉल टेस्ट खेलेंगे या नहीं? कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने दे दिया अपडेट

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले पैट कमिंस पूरी ताकत के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलियाई हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड को लगता है कि कमिंस का रिहैबिलिटेशन पूरा होने वाला है. हालांकि, कोच ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ब्रिस्बेन में दूसरे एशेज टेस्ट में कमिंस के खेलने पर आखिरी फैसला कुछ समय बाद लिया जाएगा. पैट कमिंस सोमवार के बजाय मंगलवार को अपना बॉलिंग सेशन करेंगे.

पैट कमिंस ब्रिस्बेन में पिंक बॉल टेस्ट खेलेंगे या नहीं?

ऑस्ट्रेलियाई सेलेक्टर्स जल्द ही उनकी वापसी की तैयारी पर चर्चा करने वाले हैं. अगर पैट कमिंस ब्रिस्बेन टेस्ट में वापसी करते हैं और मैच पूरे पांच दिन चलता है, तो भी एडिलेड में तीसरा टेस्ट खेले जाने तक उन्हें एक हफ्ते से ज्यादा दिनों का आराम मिलेगा. कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा, 'ऐसा लग रहा था कि पैट कमिंस अपने रिहैबिलिटेशन के पूरा होने के करीब हैं. उनकी गेंदों में गति थी.'

Add Zee News as a Preferred Source

कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने दे दिया अपडेट

एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा, 'पैट कमिंस के साथ काफी सकारात्मक चीजें हैं. इस टेस्ट मैच से पहले उनकी वापसी पर चर्चा होगी. हो सकता है कि यह हमारे लिए देरी से हो, उन्हें थोड़ा काम करना है, लेकिन वह वापसी के करीब हैं.' इस बीच तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड हैमस्ट्रिंग चोट से उबर रहे हैं. मैकडोनाल्ड ने एशेज में उनकी वापसी के लिए कोई समयसीमा तय करने से इनकार कर दिया है.

हेजलवुड का क्या है हाल?

कोच मैकडोनाल्ड ने कहा, 'हेजलवुड अपने रिहैब के पहले हफ्ते में हैं. एक बार जब वह फिट हो जाएंगे, तो हम उनकी वापसी के बारे में बताने की स्थिति में होंगे. मुझे पता है कि वह सीरीज में उपलब्ध होंगे. यह तय करने के लिए कि वह सीरीज के किस मुकाबले में खेलेंगे, उन्हें थोड़ा रिहैब करना होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि वह सीरीज में खेलेंगे.' ऑस्ट्रेलियाई टीम पांच मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है. पर्थ स्टेडियम में खेले गए मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीता था. सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से खेला जाना है.