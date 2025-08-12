AUS vs SA: तूफान ब्रेविस और आग उगलता मफाका.. Gen-Z जोड़ी के सामने घुटनों ऑस्ट्रेलिया, थम गया विजयरथ

AUS vs SA: ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 इंटरनेशनल में लंबे समय से विजयरथ पर सवार नजर आ रही थी. लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 में टीम का विनिंग स्ट्रीक टूट चुका है. अफ्रीका के कोई बड़े नाम नहीं बल्कि दो Gen-Z क्रिकेटर्स ने दुनिया की नंबर-1 टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. पहले टी20 की हार का हिसाब करनी अफ्रीकी टीम ने दूसरे मुकाबले में 53 रन की बड़ी जीत से सीरीज को 1-1 बराबरी पर ला दिया है.

ऑस्ट्रेलिया ने जीता था टॉस

ऑस्ट्रेलियाई टीम को घर में हराना पहाड़ चढ़ने जैसा है. लेकिन साउथ अफ्रीका ने कंगारू टीम के विजयरथ को रोक दिया है. दूसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. शुरुआत शानदार रही थी, लेकिन फिर डेवाल्ड ब्रेविस ने कंगारू टीम की खुशी को गम में तब्दील करने में देर नहीं लगाई. ब्रेविस ने तूफानी अंदाज में सेंचुरी ठोकी और कई रिकॉर्ड्स टूटे. उन्होंने 56 गेंद में 125 रन की नाबाद पारी खेली जिसमें 12 चौके और 8 छक्के शामिल थे.

ऑस्ट्रेलिया को मिला कितना टारगेट?

साउथ अफ्रीका की तरफ से अकेले डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा दीं. अफ्रीकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 219 रन का पहाड़नुमा लक्ष्य रख दिया था. ब्रेविस के अलावा ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 31 रन की पारी खेली. बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी कंगारू टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई. ब्रेविस ने जख्म दिया और बॉलिंग में इन फॉर्म 19 साल के मफाका ने ऑस्ट्रेलिया के उस जख्म पर कील ठोक दी.

20 ओवर नहीं खेल पाई ऑस्ट्रेलिया

यूं तो ऑस्ट्रेलिया अपनी धांसू बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, लेकिन इस मैच में टीम की बैटिंग भीगी बिल्ली साबित हुई. 19 साल के मफाका ने 3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी. कंगारू टीम की तरफ से ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन जैसे बड़े नाम फ्लॉप दिखे. कॉर्बिन बॉश ने भी 3 विकेट अपने नाम किए. ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने घरेलू मैदान पर महज 17.4 ओवरों में ही बिखर गई.