AUS vs SA: कंगारुओं ने कसा शिकंजा, पहले टेस्ट में बैकफुट पर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ने बनाई 139 रन की बढ़त

इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स ने वियान मुल्डर के साथ पांचवें विकेट के लिए 56 रन जुटाकर टीम को 155 के स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन 197 रन पर 8 विकेट गिर गए थे. इसके बाद साइमन हार्मर ने केशव महाराज के साथ नौवें विकेट के लिए 52 रन और एनरिक नॉर्त्जे के साथ अंतिम विकेट के लिए 35 रन जुटाकर टीम को 284 रन तक पहुंचाया. पैट कमिंस ने 3 विकेट अपने नाम किए, जबकि मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन ने 2-2 विकेट निकाले.