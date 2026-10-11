Add Zee Business As A Preferred Source
App

AUS vs SA: कंगारुओं ने कसा शिकंजा, पहले टेस्ट में बैकफुट पर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ने बनाई 139 रन की बढ़त

Australia vs South Africa Test: साउथ अफ्रीका के खिलाफ किंग्समीड में जारी टेस्ट सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ बना ली है. पहली पारी के आधार पर 106 रन की बढ़त हासिल करने के बाद मेहमान टीम ने तीसरे दिन की समाप्ति तक अपनी दूसरी पारी में 33 रन बनाकर 139 रन की लीड बना ली है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 11, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 10:20 PM IST
AUS vs SA: कंगारुओं ने कसा शिकंजा, पहले टेस्ट में बैकफुट पर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ने बनाई 139 रन की बढ़त
Image Credit: पहले टेस्ट में बैकफुट पर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ने बनाई 139 रन की बढ़त

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रहमत शाह ने ठोका शतक, अफगानिस्तान के क्रिकेट इतिहास में बना अनोखा रिकॉर्ड
2
3
4
5