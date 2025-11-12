Advertisement
एशेज से पहले फंस गया ऑस्ट्रेलिया... पैट कमिंस के बाद एक और खूंखार बॉलर OUT, इस दिग्गज को भी लगी चोट

Ashes 2025 Australia vs England: इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को दोहरा झटका लगा है. उसके दो खिलाड़ी अचानक चोटिल हो गए हैं. नियमित पैट कमिंस के पहले ही बाहर होने से परेशान कंगारू टीम के लिए बुरी खबर आई है. तेज गेंदबाज सीन एबॉट पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 12, 2025, 01:24 PM IST
Ashes 2025 Australia vs England: इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को दोहरा झटका लगा है. उसके दो खिलाड़ी अचानक चोटिल हो गए हैं. नियमित पैट कमिंस के पहले ही बाहर होने से परेशान कंगारू टीम के लिए बुरी खबर आई है. तेज गेंदबाज सीन एबॉट पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं. यह मुकाबला पर्थ में 21 नवंबर से खेला जाएगा. उनके अलावा दुनिया के शीर्ष गेंदबाजों में शामिल जोश हेजलवुड को भी चोट लग गई है. उनके खेलने को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हो पाया है.

हेजलवुड को क्या हुआ?

हेजलवुड और एबॉट को शेफील्ड शील्ड में विक्टोरिया के खिलाफ मुकाबले के बीच मैदान से बाहर लौटना पड़ा. दोनों खिलाड़ी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर जारी मुकाबले के तीसरे दिन पहले सत्र के दौरान ही मैदान से बाहर चले गए थे. एबॉट हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण बाहर हुए हैं. वहीं, हेजलवुड को भी दाएं हैमस्ट्रिंग में समस्या हुई है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वह पहले मुकाबले में खेलेंगे. उसने कहा, ''"हेजलवुड सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में विक्टोरिया की इनिंग्स के आखिर में मैदान से बाहर चले गए. उन्होंने अपनी दाहिनी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव महसूस होने की शिकायत की थी. उनका एहतियाती स्कैन किया गया जिसमें पता चला कि उन्हें कोई मसल स्ट्रेन नहीं है. वह पर्थ में पहले टेस्ट से पहले प्लान के मुताबिक ट्रेनिंग करेंगे.''

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दी बड़ी जानकारी

सीन एबॉट के बारे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा, ''एबॉट भी लेफ्ट हैमस्ट्रिंग में दर्द की शिकायत के बाद मैदान से बाहर चले गए. स्कैन से पता चला कि उन्हें हैमस्ट्रिंग में मीडियम ग्रेड की चोट लगी है. वह पर्थ में पहले टेस्ट मैच के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे और उनके खेलने की वापसी का प्लान आने वाले हफ्तों में बनाया जाएगा.'' लंच ब्रेक के बाद दोनों मैदान पर वापस नहीं लौटे. हेजलवुड ने विक्टोरिया की दूसरी पारी के 34.5 ओवर में सैम हार्पर को आउट किया था. वहीं, एबॉट ने विक्टोरिया के मध्यक्रम को तहस-नहस करते हुए 9 ओवरों में 18 रन देकर 4 विकेट लिए थे.

क्यों नहीं खेल रहे पैट कमिंस?

जोश हेजलवुड ने भारत के खिलाफ हाल ही में सीमित ओवरों की सीरीज में शानदार गेंदबाजी की थी, जबकि एबॉट को पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया के बैकअप तेज गेंदबाजों में से एक चुना गया  था.  ऑस्ट्रेलियाई टीम इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के पहले मुकाबले में पैट कमिंस के बिना ही खेल रही है, जो फिलहाल पीठ की चोट से उबर रहे हैं. अगर पहले टेस्ट के लिए अतिरिक्त गेंदबाजों की जरूरत पड़ती है, तो माइकल नेसर सबसे आगे होंगे. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व गेंदबाजों की क्षमता की कड़ी परीक्षा होगी.

