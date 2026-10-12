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डरबन टेस्ट में ऐतिहासिक जीत से सिर्फ 4 विकेट दूर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के सामने 421 रनों का विशाल लक्ष्य

Australia vs South Africa Durban Test: ऑस्ट्रेलियाई टीम किंग्समीड में जारी टेस्ट सीरीज के पहले मैच में जीत से महज 6 विकेट दूर है. मेजबान टीम के सामने 421 रनों का विशाल लक्ष्य रखने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका के 4 विकेट हासिल कर लिए हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 12, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 10:54 PM IST
डरबन टेस्ट में ऐतिहासिक जीत से सिर्फ 4 विकेट दूर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के सामने 421 रनों का विशाल लक्ष्य
Image Credit: ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच. AP

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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