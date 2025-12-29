ऑस्ट्रेलिया का मिशन टी20 वर्ल्ड कप... चोटिल गेंदबाजों पर दांव लगाने को तैयार! विस्फोटक बल्लेबाज ने बढ़ाई टेंशन

Australia Cricket: इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के बीच ऑस्ट्रेलिया ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. भारत ने जहां अपने स्क्वॉड का ऐलान कर दिया, वहीं कंगारू टीम अभी इस बारे में सोच ही रही है. उसके तीन प्रमुख खिलड़ी चोटों से परेशान हैं. इस कारण क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की टेंशन लगातार बढ़ रही है. हालांकि, अब खबर आई है कि अनुभवी तेज गेंदबाज पैट कमिंस और जोश हेजलवुड को चोटों के बावजूद टीम में चुना जा सकता है.

11 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच

ऑस्ट्रेलिया 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ अपने टी20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेगा. इससे पहले ये टीम जनवरी में पाकिस्तान में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने बताया है कि चार हफ्तों में पैट कमिंस का एक और स्कैन होगा, जिसके बाद वर्ल्ड कप में उनकी उपलब्धता पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

कब तक ठीक होंगे कमिंस?

एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा, ''मुझे लगता है कि पैट कमिंस का चार हफ्तों में एक और स्कैन होगा, जिससे हमें वर्ल्ड कप के लिए उनकी स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी. उन्हें 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया जाएगा और फिर हमें पता चलेगा कि उनकी स्थिति कैसी है.'' कमिंस को जुलाई में पीठ में स्ट्रेस इंजरी हुई थी, जिसके बाद से कमिंस ने सिर्फ एक ही इंटरनेशनल मैच खेला.

ये भी पढ़ें: 2026 में टूट जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट का महारिकॉर्ड! बदल जाएगा इतिहास, नंबर-1 बनने के करीब ये दिग्गज

हेजलवुड ने गेंदबाजी शुरू की

इस बीच कमिंस ने पीठ की स्ट्रेस इंजरी से उबरने के लिए रिहैब किया और एडिलेड में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में वापसी की. उस मुकाबले में कमिंस ने 6 विकेट निकाले और ऑस्ट्रेलिया ने 82 रनों से जीत दर्ज की. ऑस्ट्रेलिया कोई और जोखिम नहीं लेना चाहता था. ऐसे में कमिंस को सीरीज के शेष मुकाबलों से आराम दिया गया. जोश हेजलवुड हैमस्ट्रिंग और अकिलीज की चोटों के कारण पूरी एशेज सीरीज से बाहर रहे. हालांकि, उनके फिट होने की संभावना है. मैकडोनाल्ड ने कहा, ''जोश गेंदबाजी करने के लिए लौट रहे हैं. ऐसा लगता है कि वह संभावित समय-सीमा के हिसाब से ठीक हो जाएंगे.''

ये भी पढ़ें: 2025 में भारतीय क्रिकेट के 5 सुनहरे पल... टीम इंडिया ने बदला रिकॉर्डबुक, पूरी दुनिया में लहराया तिरंगा

टिम डेविड ने बढ़ाई टेंशन

ऑस्ट्रेलिया खेमे के लिए एक और चिंता टिम डेविड हैं. यह विस्फोटक बल्लेबाज बिग बैश लीग (बीबीएल) होबार्ट हरिकेंस की ओर से खेलते हुए चोटिल हो गया था. हैटस्ट्रिंग की वजह से ही इस फिनिशर को साल की शुरुआत में दो महीने के लिए बाहर कर दिया गया था, लेकिन मैकडोनाल्ड का मानना ​​है कि 29 वर्षीय खिलाड़ी इस बड़े 20-ओवर टूर्नामेंट के लिए समय पर फिट हो जाएगा. डेविड बिग बैश लीग के बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए हैं.