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AUS vs BAN: बांग्ला टाइगर्स के सामने फंस गए कंगारू... हार से बचना है तो करना होगा वो काम, जो 16 साल से नहीं हुआ

AUS vs BAN Test: बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन में चल रहे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर शर्मनाक हार का खतरा मंडराने लगा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेलने में अपने करियर का दूसरा टेस्ट खेल रहे तंजिद हसन तमीम का अहम रोल रहा. उन्होंने खतरनाक बॉलिंग लाइन-अप के सामने साहस दिखाते हुए 101 रनों की शानदार पारी खेली.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 14, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 02:34 PM IST
AUS vs BAN: बांग्ला टाइगर्स के सामने फंस गए कंगारू... हार से बचना है तो करना होगा वो काम, जो 16 साल से नहीं हुआ
Image Credit: AUS vs BAN 1st Test Highlights (ICC/BCBTigers/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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