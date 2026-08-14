AUS vs BAN: बांग्ला टाइगर्स के सामने फंस गए कंगारू... हार से बचना है तो करना होगा वो काम, जो 16 साल से नहीं हुआ

Australia vs Bangladesh 1st Test: बांग्ला टाइगर्स के सामने कंगारू अपने घर पर ही बुरी तरह फंस गए हैं. जी हां, डार्विन में खेले जा रहे टेस्ट मैच में अभी तक दो दिन का खेल हुआ है और दोनों दिन दबदबा बांग्लादेश का रहा है. टॉस हारने के बावजूद बांग्लादेशी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया है. अब तक हुए खेल को देखकर लग रहा है कि बांग्लादेश को जीत का स्वाद आने लगा होगा. वहीं, इस मुश्किल हालात से भी बाजी पलटने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम को वो करना होगा, जो उन्होंने पिछले 16 सालों से नहीं किया है.
ऑस्ट्रेलिया ने 16 सालों से क्या नहीं किया है? ये जानने से पहले डार्विन में चल रहे टेस्ट में अभी तक क्या हुआ है, ये जानना जरूरी है. कंगारू कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया. बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 198 रनों पर ढेर कर दिया. इसके जवाब में बांग्लादेश ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट खोकर 351 रन बना लिए हैं.
23 साल के लंबे इंतजार के बाद ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट खेलने उतरी बांग्लादेश की टीम इतिहास रचने के बेहद करीब है. अभी तक के खेल को देखें नजमुल हुसैन शांतो की टीम का पलड़ा भारी है. पहली पारी में बांग्लादेश ने 153 रनों की बढ़त हासिल कर ली है और अभी भी उनके पास 4 विकेट शेष है. तीसरे दिन बांग्लादेश इस लीड को 200+ करना चाहेगा, जिससे ऑस्ट्रेलिया पर और दबाव डाला जा सके.
अगर आप इस मैच में बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए एक खुशनुमा आंकड़ा है. दरअसल, पिछले 16 सालों से ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 100 रन से ऊपर की बढ़त देने के बाद जीत हासिल नहीं कर सकी है. ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी बार 2010 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तान के खिलाफ पहली पारी में 100 से ज्यादा रनों की बढ़त गंवाने के बाद भी टेस्ट मैच जीता था.
इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेलने में अपने करियर का दूसरा टेस्ट खेल रहे तंजिद हसन तमीम का अहम रोल रहा. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने खतरनाक बॉलिंग लाइन-अप के सामने साहस दिखाते हुए 101 रनों की शानदार पारी खेली. वो ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट में शतक जड़ने वाले बांग्लादेश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. नजमुल हुसैन शांतो ने भी तंजिद का भरपूर साथ निभाया और उन्होंने 84 रनों की कप्तानी पारी खेली. अनुभवी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने 36 रनों का योगदान दिया.
ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच अब तक 6 टेस्ट मुकाबले हुए हैं. 5 में कंगारुओं ने बाजी मारी है, जबकि 2017 में मीरपुर में बांग्ला टाइगर्स ने शानदार जीत हासिल कर बड़ा उलटफेर किया था. 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर टेस्ट खेलने उतरी बांग्लादेश की टीम इतिहास रचना चाहेगी. अगर उन्हें जीत मिलती है तो ये चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि उनकी प्लेइंग इलेवन में मौजूद सभी खिलाड़ी यहां पहला टेस्ट खेल रहे हैं.