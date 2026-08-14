AUS vs BAN: बांग्ला टाइगर्स के सामने फंस गए कंगारू... हार से बचना है तो करना होगा वो काम, जो 16 साल से नहीं हुआ

Australia vs Bangladesh 1st Test: बांग्ला टाइगर्स के सामने कंगारू अपने घर पर ही बुरी तरह फंस गए हैं. जी हां, डार्विन में खेले जा रहे टेस्ट मैच में अभी तक दो दिन का खेल हुआ है और दोनों दिन दबदबा बांग्लादेश का रहा है. टॉस हारने के बावजूद बांग्लादेशी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया है. अब तक हुए खेल को देखकर लग रहा है कि बांग्लादेश को जीत का स्वाद आने लगा होगा. वहीं, इस मुश्किल हालात से भी बाजी पलटने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम को वो करना होगा, जो उन्होंने पिछले 16 सालों से नहीं किया है.