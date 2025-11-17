ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड... कौन जीतेगा एशेज सीरीज? माइकल वॉन ने की ऐसी भविष्यवाणी, जिसकी किसी को भी नहीं थी उम्मीद

Advertisement
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 21 नवंबर से पांच मैचों की हाई प्रोफाइल एशेज सीरीज का आगाज होगा. इस टेस्ट सीरीज का पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा. एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की जीत होगी या इंग्लैंड की, इसको लेकर पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने बड़ी भविष्यवाणी की है. माइकल वॉन ने ऐसी भविष्यवाणी की है, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 17, 2025, 03:19 PM IST
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 21 नवंबर से पांच मैचों की हाई प्रोफाइल एशेज सीरीज का आगाज होगा. इस टेस्ट सीरीज का पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा. एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की जीत होगी या इंग्लैंड की, इसको लेकर पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने बड़ी भविष्यवाणी की है. माइकल वॉन ने ऐसी भविष्यवाणी की है, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी.

कौन जीतेगा एशेज सीरीज?

माइकल वॉन ने भविष्यवाणी की है कि एशेज सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म होगी, जबकि एक मैच ड्रॉ रहेगा. माइकल वॉन का कहना है कि बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली इंग्लिश टीम पर्थ में सीरीज के पहले मैच में जीत हासिल करेगी, जिसकी वजह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पैट कमिंस और जोश हेजलवुड का इस मैच से बाहर होना है.

माइकल वॉन ने की बड़ी भविष्यवाणी

माइकल वॉन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'अगर बेन स्टोक्स फिट रहते हैं, तो मुझे लगता है कि यह सीरीज 2-2 से बराबर रहेगी. इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में पैट कमिंस या जोश हेजलवुड की गैरमौजूदगी में जीतेगी. अगर पर्थ टेस्ट से पहले कोई खिलाड़ी चोटिल नहीं होता, तो यही मेरी आखिरी भविष्यवाणी है.'

कमिंस पीठ की चोट से उबर रहे

पैट कमिंस फिलहाल पीठ की चोट से उबर रहे हैं, जबकि तेज गेंदबाज हेजलवुड को शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान विक्टोरिया के खिलाफ न्यू साउथ वेल्स की ओर से खेलते हुए हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई. शनिवार को इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा था कि जोश हेजलवुड के बाहर होने के बाद, एशेज के पहले मैच में मेहमान इंग्लैंड की स्थिति बेहतर है.

स्कॉट बोलैंड बैकअप गेंदबाज

माइकल वॉन ने कहा था, 'ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हेजलवुड और कमिंस पहले टेस्ट से बाहर हैं. यह शुरुआती संकेत हैं कि बड़ी सीरीज जीतने के लिए जरूरी तेज गेंदबाजी इंग्लैंड के पक्ष में जा रही है. पर्थ में उनके लिए एक अंक आगे जाने का बड़ा मौका है.' इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई टीम में मिचेल स्टार्क एकमात्र पूरी तरह से फिट पहली पसंद के तेज गेंदबाज हैं, जबकि स्कॉट बोलैंड बैकअप खिलाड़ी के रूप में हैं.

ब्रेंडन डोगेट पर्थ में अपना टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं

हेजलवुड के चोटिल होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया दोनों ऑलराउंडर्स कैमरन ग्रीन और ब्यू वेबस्टर को तेज गेंदबाज के रूप में मौका देने पर पर विचार कर सकता है. कमिंस, एबॉट और हेजलवुड के चोटिल होने के कारण, अनकैप्ड तेज गेंदबाज ब्रेंडन डोगेट पर्थ में अपना टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं, जिन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए दो बार पारी में 5 विकेट हासिल किए हैं.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

Michael Vaughan

