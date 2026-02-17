Advertisement
ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर... डबल हार के बाद बारिश ने जख्मों पर ठोकी कील, सुपर-8 में जिम्बाब्वे

Australia out of T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई है. इस लाइन को पढ़कर हैरान मत होइए. यह सच है. इसकी पुष्टि मंगलवार (17 फरवरी) को हो गई. पल्लेकेले में जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच मैच बारिश के कारण रद्द हो गया. मैच रद्द होते ही कंगारू टीम के सपने टूट गए.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 17, 2026, 05:48 PM IST
Australia out of T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई है. इस लाइन को पढ़कर हैरान मत होइए. यह सच है. इसकी पुष्टि मंगलवार (17 फरवरी) को हो गई. पल्लेकेले में जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच मैच बारिश के कारण रद्द हो गया. मैच रद्द होते ही कंगारू टीम के सपने टूट गए. वह ग्रुप बी में आयरलैंड और ओमान के साथ बाहर हो गया है. पल्लेकेले में मौसम की मार के कारण टॉस भी नहीं हो सका. अंपायरों ने कई बार मैदान का निरीक्षण किया और अंत में मैच को रद्द घोषित कर दिया. 2021 में चैंपियन बनने वाली इस टीम का यह हश्र देखकर सभी हैरान हैं.

कंगारू टीम को नहीं मिला भगवान का साथ

जिम्बाब्वे बनाम आयरलैंड मैच से पहले ही श्रीलंका की टीम सुपर-8 में पहुंच चुकी थी. उसने 16 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया को हराकर अगले दौर में अपना स्थान पक्का किया था. इसके बाद कंगारू टीम भगवान भरोसे थी, लेकिन उसे भगवान का भी साथ नहीं मिला. कंगारू टीम अब ओमान के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच खेलेगी, लेकिन यह बस अब एक औपचारिक मैच रह गया है.

जिम्बाब्वे ने मारी सुपर-8 में एंट्री

सुपर-8 में पहुंचने के लिए जिम्बाब्वे क सिर्फ एक जीत या एक मैच रद्द होने की दरकार थी. आयरलैंड के खिलाफ मैच धुल गया और उसे एक अंक मिल गया. पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो जिम्बाब्वे के 3 मैचों में 5 अंक हो गए हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम ओमान के खिलाफ आखिरी मुकाबले को जीतने के बाद भी अब 4 अंक तक ही पहुंच पाएगी.

आयरलैंड भी टी20 वर्ल्ड कप से आउट

जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच रद्द होने से आयरलैंड का भी सपना टूट गया. वह पहले ही लगभग बाहर हो चुका था, लेकिन बारिश के कारण मैच नहीं होने पर उसके बाहर होने पर भी मुहर लग गई. वह 4 मैचों 3 अंक ही हासिल कर सका और ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर है. अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ओमान से जीतती है तो 4 अंकों के साथ आयरलैंड से आगे हो जाएगी. हालांकि, वह सुपर-8 में नहीं पहुंच पाएगी. ओमान 3 मैचों में तीन हार के साथ ग्रुप में सबसे नीचे पांचवें स्थान पर है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026T20 World Cup

