ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले खिलाड़ी ने अचानक लिया संन्यास, 17 साल के सफर का हुआ अंत

Kane Richardson Retirement: ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन ने अचानक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला किया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 25 वनडे और 36 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले. रिचर्डसन 2021 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे. हालांकि, आगामी आईसीसी T20 विश्व कप में उन्हें टीम में जगह नहीं मिली थी. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी फॉर्मेट में नहीं खेले थे. 34 साल के खिलाड़ी ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच भारत के खिलाफ 2023 में खेला था. हाल ही में हुए बिग बैश लीग के 15वें सीजन में वो सिडनी सिक्सर्स की टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 मैच खेलने का मौका मिला था.

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज केन रिचर्डसन ने लिया संन्यास

केन रिचर्डसन उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक थे, जिन्होंने बिग बैश लीग की शुरुआती सीजन से लेकर अभी तक खेला है. 15 सालों के करियर में उन्होंने एडिलेड स्ट्राइकर्स और मेलबर्न रेनेगेड्स दोनों टीमों के लिए लंबे समय तक खेला. उन्होंने 2018-19 में मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ टूर्नामेंट जीता था. रिचर्डसन ने BBL में 23.21 की औसत और 7.87 की इकॉनमी रेट से 142 विकेट लिए हैं और वो टूर्नामेंट के इतिहास में पांचवें सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.

केन रिचर्डसन ने सबसे पहले इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने संन्यास की घोषणा की, फिर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स एसोसिएशन के माध्यम से एक बयान जारी किया. जिसमें लिखा है,

"मैं इस बीबीएल के समापन पर पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करना चाहता हूं। 2009 में अपने पदार्पण से लेकर अब तक, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन का हर पल जी भर कर जीया है और अब मेरे जीवन के इतने सुखद हिस्से को समाप्त करने का सही समय है. मैं उन सभी कोचों, प्रशासकों और साथी खिलाड़ियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे करियर को आकार दिया है, विशेष रूप से दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी क्षेत्र में मेरे शुरुआती दिनों के दौरान मेरे साथ रहे लोगों को.''

केन रिचर्डसन का करियर

केन रिचर्डसन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 25 वनडे और 36 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। वे यूएई में आयोजित 2021 टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, साथ ही ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अगले संस्करण में भी खेले और 2019 वनडे विश्व कप में भी उनका योगदान रहा. रिचर्डसन ने विश्व भर की टी20 लीगों में भी खेला है, जिनमें आईपीएल के चार सीजन, टी20 ब्लास्ट, हंड्रेड और आईएलटी20 में कुछ समय के लिए खेलना शामिल है.

