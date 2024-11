अचानक क्यों कमेंट्री करने लगे ऑस्ट्रेलिया के पीएम? इस खिलाड़ी को बताया जोस हेजलवुड का रिप्लेसमेंट

India vs Australia Test: भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है. टीम इंडिया वहां 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में हिस्सा ले रही है. भारत ने पर्थ में खेले गए पहले मुकाबलों को अपने नाम करके सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. दूसरा मैच 6 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा. उससे पहले भारतीय टीम कैनबरा में प्रधानमंत्री इलेवन के खिलाफ एक अभ्यास मैच शेड्यूल है. 30 नवंबर और 1 दिसंबर को होने वाले इस दो दिवसीय अभ्यास मैच से टीम इंडिया पिंक बॉल टेस्ट की तैयारी करेगी.

कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे पीएम

कैनबरा में अभ्यास मैच के पहले दिन बारिश ने खलल डाला. इस कारण समय पर टॉस नहीं हो सका. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ड्रेसिंग रूम में दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात की. इस दौरान एक आश्चर्यजनक नजारा देखने को मिला. पीएम अल्बनीज कमेंट्री बॉक्स में पहुंच गए और उन्होंने कमेंट्री टीम के साथ कुछ समय बिताया. वह क्रिकेट कमेंट्री भी करते हुए नजर आए. उन्होंने मैच की कमेंट्री करने वालों के सवालों के जवाब दिए.

The PM’s XI and Indian cricket teams are keen to get out on the field.

The rain has delayed play for today, but it’s been great to chat with players and fans at Manuka Oval. pic.twitter.com/MADMyDArPD

— Anthony Albanese (@AlboMP) November 30, 2024