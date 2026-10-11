टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी का धमाका, पहली बार 600 विकेट का आंकड़ा पार

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाजों की चौकड़ी पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और नाथन लियोन ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ डरबन के किंग्समीड मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट में इन चारों गेंदबाजों ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया, जो इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में किसी भी गेंदबाजी चौकड़ी ने नहीं छुआ था. चारों गेंदबाजों ने एक साथ खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट पूरे कर लिए हैं.
यह उपलब्धि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आक्रमण की निरंतरता और लंबे समय से एक साथ खेलने के अनुभव को दर्शाती है. इन चारों ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में शुरुआती 8 विकेट अपने नाम किए. उनकी घातक गेंदबाजी के सामने मेजबान टीम के बल्लेबाज लगातार संघर्ष करते नजर आए.
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में उतरने से पहले कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क और लियोन ने एक साथ खेले गए 37 टेस्ट मैचों में कुल 599 विकेट हासिल किए थे. डरबन टेस्ट के दूसरे दिन इस चौकड़ी ने 600 विकेट का आंकड़ा पार कर लिया. इसके साथ ही चारों गेंदबाजों ने एक साथ खेलते हुए 38 टेस्ट मैचों में 600 से ज्यादा विकेट लेने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया. टेस्ट क्रिकेट में यह पहली बार हुआ है, जब किसी चार गेंदबाजों की चौकड़ी ने एक साथ खेलते हुए इस मुकाम को हासिल किया हो.
इस रिकॉर्ड में पैट कमिंस सबसे आगे हैं. उन्होंने इन तीनों गेंदबाजों के साथ खेले गए टेस्ट मैचों में 160 विकेट हासिल किए हैं. वहीं, मिचेल स्टार्क 155 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने इस दौरान 74 पारियों में ये विकेट लिए. जोश हेजलवुड 72 पारियों में 152 विकेट लेकर तीसरे स्थान पर हैं, जबकि नाथन लियोन ने 70 पारियों में 140 विकेट चटकाए हैं. चारों गेंदबाजों के आंकड़े बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का यह गेंदबाजी आक्रमण किस तरह लंबे समय से विपक्षी टीमों के लिए चुनौती बना हुआ है.
ऑस्ट्रेलिया की इस चौकड़ी ने इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाजों की जोड़ी से जुड़े रिकॉर्ड को भी काफी पीछे छोड़ दिया है. जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, बेन स्टोक्स और मोईन अली की चौकड़ी ने एक साथ खेले गए 34 टेस्ट मैचों में कुल 433 विकेट हासिल किए थे. इसके मुकाबले ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी 600 विकेट का आंकड़ा पार कर चुकी है. इस तरह दोनों चौकड़ियों के बीच विकेटों का अंतर काफी बड़ा हो गया है.
डरबन टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी को लगातार दबाव में रखा. रिपोर्ट लिखे जाने तक मेजबान टीम ने 8 विकेट पर 197 रन बनाए थे. पैट कमिंस तीन विकेट ले चुके थे, जबकि जोश हेजलवुड और नाथन लियोन ने दो-दो विकेट हासिल किए. मिचेल स्टार्क के खाते में भी एक विकेट आया.
हेजलवुड ने मार्को यानसेन को आउट कर दक्षिण अफ्रीका की मुश्किलें और बढ़ा दीं. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 390 रन बनाए थे. मैट रेनशॉ ने शानदार शतक लगाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. ऑस्ट्रेलिया की इस चौकड़ी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में उसके गेंदबाजी आक्रमण की ताकत को दिखाता है. कमिंस की अगुवाई में स्टार्क, हेजलवुड और लियोन ने लंबे समय तक एक साथ खेलते हुए लगातार विकेट लिए हैं और अब उनके नाम टेस्ट क्रिकेट की एक अनोखी उपलब्धि दर्ज हो गई है.
(INPUT- IANS)