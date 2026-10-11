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टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी का धमाका, पहली बार 600 विकेट का आंकड़ा पार

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाजों की चौकड़ी पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और नाथन लियोन ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ डरबन के किंग्समीड मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट में इन चारों गेंदबाजों ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया, जो इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में किसी भी गेंदबाजी चौकड़ी ने नहीं छुआ था.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 11, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 07:22 PM IST
टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी का धमाका, पहली बार 600 विकेट का आंकड़ा पार

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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