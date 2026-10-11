टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी का धमाका, पहली बार 600 विकेट का आंकड़ा पार

हेजलवुड ने मार्को यानसेन को आउट कर दक्षिण अफ्रीका की मुश्किलें और बढ़ा दीं. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 390 रन बनाए थे. मैट रेनशॉ ने शानदार शतक लगाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. ऑस्ट्रेलिया की इस चौकड़ी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में उसके गेंदबाजी आक्रमण की ताकत को दिखाता है. कमिंस की अगुवाई में स्टार्क, हेजलवुड और लियोन ने लंबे समय तक एक साथ खेलते हुए लगातार विकेट लिए हैं और अब उनके नाम टेस्ट क्रिकेट की एक अनोखी उपलब्धि दर्ज हो गई है.