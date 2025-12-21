ऑस्ट्रेलिया में निकली बैजबॉल की हेकड़ी, कंगारुओं का एशेज ट्रॉफी पर कब्जा, सीरीज में बनाई 3-0 की बढ़त

ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ही धरती पर जारी एशेज टेस्ट सीरीज पर कब्जा जमा लिया है. कंगारुओं ने एडिलेड में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ 82 रन से जीत दर्ज की है. ऑस्ट्रेलिया ने इसी के साथ ही पांच मैचों की मौजूदा एशेज टेस्ट सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है.
ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ही धरती पर जारी एशेज टेस्ट सीरीज पर कब्जा जमा लिया है. कंगारुओं ने एडिलेड में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ 82 रन से जीत दर्ज की है. ऑस्ट्रेलिया ने इसी के साथ ही पांच मैचों की मौजूदा एशेज टेस्ट सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है. ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ में पहला टेस्ट 8 विकेट और फिर ब्रिस्बेन में दूसरा टेस्ट भी 8 विकेट से जीता था. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच अब चौथा टेस्ट मैच 26 दिसंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा. यह बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होगा.
कंगारुओं का एशेज ट्रॉफी पर कब्जा
एडिलेड टेस्ट के पांचवें दिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने इंग्लैंड के डिफेंस को तोड़ दिया और कंगारुओं ने इंग्लैंड को 352 रन पर ऑल आउट करके 82 रन से जीत हासिल कर ली. ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में अब 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. एडिलेड में खेले गए इस तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 371 रन बनाए. जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 286 रन पर सिमट गई. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 349 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने 435 रनों का विशाल लक्ष्य रखा. इंग्लैंड की टीम 435 रनों का टारगेट चेज करते हुए अपनी दूसरी पारी में 352 रन पर ढेर हो गई. ऑस्ट्रेलिया ने इसी के साथ ही यह टेस्ट मैच 86 रन से जीत लिया.
ऑस्ट्रेलिया ने अपना दबदबा बनाए रखा
ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड टेस्ट के पांचों दिन इंग्लैंड पर अपना दबदबा बनाए रखा. दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम बैटिंग करने उतरी तो ट्रैविस हेड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 219 गेंदों में 170 रन बनाए. इसके अलावा एलेक्स कैरी ने भी 72 रन जोड़े जिससे ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में कुल 349 रन बनाए और इंग्लैंड को 435 रनों का टारगेट दिया.
ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक के सामने इंग्लैंड पस्त
435 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक के सामने पस्त नजर आई. मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और नाथन लियोन दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर थे, जिन्होंने तीन-तीन विकेट लिए. स्कॉट बोलैंड ने भी एक विकेट लिया. चौथे दिन इंग्लैंड की टीम ने कुछ अच्छी पार्टनरशिप कीं, लेकिन वह 352 रन पर ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 82 रनों से जीत लिया.
नाथन लियोन की चोट ने बढ़ाई ऑस्ट्रेलिया की चिंता
एडिलेड टेस्ट के पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑफ स्पिनर नाथन लियोन चोटिल हो गए हैं. चोट की वजह से नाथन लियोन को फील्ड से बाहर जाना पड़ा है. नाथन लियोन को दाहिने पैर की हैमस्ट्रिंग में चोट लगी है. नाथन लियोन रविवार को फाइन लेग बाउंड्री पर डाइव लगाकर गेंद रोकने की कोशिश कर रहे थे. उसी समय उन्हें इंजरी हुई. नाथन लियोन दर्द से कराहते नजर आए. इंजरी के बाद 38 साल के नाथन लियोन को मैदान छोड़ना पड़ा.