वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया की शर्मनाक हरकत, पाकिस्तान से 'हैंडशेक कांड' पर उड़ाया टीम इंडिया का मजाक

India vs Australia ODI Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज 19 अक्टूबर को शुरू होगी. वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-0 की जीत के बाद अब भारतीय टीम लिमिटेड ओवरों के फॉर्मेट में उतरेगी. शुभमन गिल को टेस्ट के बाद वनडे का भी कप्तान बना दिया गया है. उनके नेतृत्व में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खेलेंगे. पर्थ में पहले वनडे के दौरान सबकी नजर रोहित और विराट पर रहेगी. उससे पहले ही ऑस्ट्रेलियाई खेमे ने माइंड गेम्स खेलना शुरू कर दिया है.

एशिया कप की घटना का जिक्र

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने हाल ही में संपन्न एशिया कप 2025 में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ सभी तीन मुकाबलों में भारत द्वारा हाथ न मिलाने की घटना का मजाक उड़ाया है. एशिया कप 2025 ऑफ-फील्ड विवादों से घिरा रहा. इसकी शुरुआत सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करने से हुई. टूर्नामेंट का समापन अजीब तरीके से हुआ. भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था.

भारत पर साधा निशाना

भारत के खिलाफ आगामी सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के पुरुष और महिला क्रिकेटरों ने भारत के स्टैंड पर निशाना साधा. जोश हेजलवुड, ग्लेन मैक्सवेल, एलिसा हीली और मिचेल मार्श सभी ने इस बारे में कुछ न कुछ कहा. कायो स्पोर्ट्स द्वारा अपलोड किए गए एक वीडियो की शुरुआत में एक एंकर ने कहा, ''हम सब जानते हैं कि भारत आ रहा है, लेकिन हमने उनकी एक महत्वपूर्ण कमजोरी पहचान ली है.''

मार्श ने किया 'आइस कप' वाला इशारा

फिर दूसरे एंकर ने कहा, ''हम जानते हैं कि वे पारंपरिक अभिवादन (हाथ मिलाना) के बहुत बड़े प्रशंसक नहीं हैं, इसलिए हम गेंद फेंकने से पहले ही उन्हें चौंका सकते हैं.'' पैट कमिंस की अनुपस्थिति में टीम की कमान संभाल रहे मिचेल मार्श ने भी इसमें हिस्सा लिया और ट्रैविस हेड के प्लेबुक से नकल करते हुए 'आइस कप में उंगली' वाला इशारा किया, जो भारतीय टीम से दूरी बनाने के संदर्भ में था.

महिला खिलाड़ी ने भी उड़ाया मजाक

ऑस्ट्रेलिया की महिला स्पिनर सोफी मोलिनक्स ने भारतीय टीम का मजाक उड़ाया. उन्होंने पहले अपना हाथ उठाया और फिर दोनों मध्यम उंगलियां दिखा दीं. तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड पूरे क्लिप में शरारती रहे और मजाक में कहा, "शूटर का क्या?" यह क्लिप मार्श, हेज़लवुड, ग्रेस हैरिस और एंकरों के ठहाकों के साथ समाप्त होता है.

वनडे सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे, 19 अक्टूबर, पर्थ

दूसरा वनडे, 23 अक्टूबर, एडिलेड

तीसरा वनडे, 25 अक्टूबर, सिडनी

वनडे सीरीज के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्‍लिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कुह्नमैन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम जम्पा.

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल.