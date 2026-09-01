ऑस्ट्रेलिया का मिशन वर्ल्ड कप शुरू... साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान, 5 सरप्राइज एंट्री

Australia ODI Squad: वर्ल्ड कप 2027 का आगाज अगले साल अक्टूबर में होगा. साउथ अफ्रीका,जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित होने वाले इस मेगा इवेंट के लिए सभी टीमें अभी से ही तैयारियों में जुट चुकी है. ऑस्ट्रेलिया के सामने ट्रॉफी को डिफेंड करने की बड़ी चुनौती होगी. पैट कमिंस की अगुवाई में कंगारुओं ने 2023 में हुए पिछले वर्ल्ड कप में भारत को हराकर खिताब पर कब्जा किया था. ऑस्ट्रेलियाई टीम अब मिशन वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों में जुट चुकी है. साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ आगामी ODI सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें कई अनुभवी खिलाड़ी तो मौजूद हैं ही, साथ में युवा खिलाड़ियों पर भी दांव लगाया गया है.
खराब फॉर्म में चल रहे स्टार बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन की ODI टीम से छुट्टी हो गई है. जून में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दौरे पर लाबुशेन को संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन आखिरी मैच में बैटिंग ऑर्डर में नीचे भेजे जाने के बाद उन्होंने नाबाद 55 रन बनाए. हालांकि, ट्रैविस हेड और मिचेल मार्श की वनडे टीम में वापसी और युवा खिलाड़ियों पर चयनकर्ताओं के भरोसे के कारण उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है.
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क का चयन सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए किया गया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले तीन एकदिवसीय मैचों में ये दोनों स्टार खिलाड़ी मौजूद नहीं होंगे. कमिंस की अनुपस्थिति में मिचेल मार्श टीम की कमान संभालेंगे. अनुभवी पेसर जोश हेजलवुड दोनों सीरीज में उपलब्ध होंगे.
चयनकर्ताओं ने कई नए चेहरों को भी टीम में शामिल करने का फैसला किया है. वर्ल्ड कप 2027 से पहले टीम मैनेजमेंट बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करना चाहेगी. न्यू साउथ वेल्स के ऑलराउंडर जोएल डेविस, इस साल की शुरुआत में बांग्लादेश के खिलाफ T20I सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद ODI में डेब्यू करने की कतार में हैं, जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाज ओली पीक को एक और मौका मिल रहा है. तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन, बल्लेबाज मैथ्यू रेनशॉ और लंबे कद के पेसर बिली स्टेनलेक भी टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे.
दक्षिण अफ्रीका में होने वाले तीन मैच, मल्टी-फ़ॉर्मेट खिलाड़ियों के लिए टेस्ट सीरीज की तैयारी का काम तो करेंगे ही, साथ ही ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ता इन वनडे मैचों को अगले साल दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले वर्ल्ड कप की योजना का एक अहम हिस्सा भी मान रहे हैं. मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने कहा,
''छह मैचों की यह सीरीज अगले साल उन्हीं देशों में होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए टीम के लिए बहुत अहम है. मार्श, हेड और हेजलवुड की वापसी और फिर साउथ अफ्रीका लेग के लिए कमिंस और स्टार्क का टीम में आना बहुत अच्छी बात है. इससे हमें खिलाड़ियों का एक मजबूत कोर ग्रुप मिलता है, जिसमें ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं जो आगे भी अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे.''
जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कॉनॉली, पैट कमिंस (सिर्फ SA के लिए), जोएल डेविस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, मिचेल मार्श, ओलिवर पीक, मैथ्यू रेनशॉ, बिली स्टैनलेक, मिचेल स्टार्क (सिर्फ SA के लिए), एडम जम्पा.
सीरीज का कार्यक्रम:
ऑस्ट्रेलिया बनाम जिम्बाब्वे: पहला वनडे- 15 सितंबर, हरारे स्पोर्ट्स क्लब
ऑस्ट्रेलिया बनाम जिम्बाब्वे: दूसरा वनडे- 18 सितंबर, हरारे स्पोर्ट्स क्लब
ऑस्ट्रेलिया बनाम जिम्बाब्वे, तीसरा वनडे- 20 सितंबर, हरारे स्पोर्ट्स क्लब
ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका: पहला वनडे- 24 सितंबर, किंग्समीड
ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका: दूसरा वनडे- 27 सितंबर, वांडरर्स
ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका: तीसरा वनडे- 30 सितंबर, जेबी मार्क्स ओवल