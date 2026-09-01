Add Zee Business As A Preferred Source
App

ऑस्ट्रेलिया का मिशन वर्ल्ड कप शुरू... साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान, 5 सरप्राइज एंट्री

Australia ODI Squad: डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया मिशन वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों में जुट चुकी है. साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली एकदिवसीय सीरीज के लिए टीम का ऐलान हो गया है. पैट कमिंस और स्टार्क सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 01, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:52 AM IST
ऑस्ट्रेलिया का मिशन वर्ल्ड कप शुरू... साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान, 5 सरप्राइज एंट्री
Image Credit: साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का ऐलान (ICC)

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सितंबर के पहले दिन महंगाई का झटका, दिल्ली से पटना तक बढ़े कमर्शियल सिलेंडर के दाम
2
3
4
5