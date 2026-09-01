ऑस्ट्रेलिया का मिशन वर्ल्ड कप शुरू... साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान, 5 सरप्राइज एंट्री

Australia ODI Squad: वर्ल्ड कप 2027 का आगाज अगले साल अक्टूबर में होगा. साउथ अफ्रीका,जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित होने वाले इस मेगा इवेंट के लिए सभी टीमें अभी से ही तैयारियों में जुट चुकी है. ऑस्ट्रेलिया के सामने ट्रॉफी को डिफेंड करने की बड़ी चुनौती होगी. पैट कमिंस की अगुवाई में कंगारुओं ने 2023 में हुए पिछले वर्ल्ड कप में भारत को हराकर खिताब पर कब्जा किया था. ऑस्ट्रेलियाई टीम अब मिशन वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों में जुट चुकी है. साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ आगामी ODI सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें कई अनुभवी खिलाड़ी तो मौजूद हैं ही, साथ में युवा खिलाड़ियों पर भी दांव लगाया गया है.