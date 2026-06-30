SRH को बनाया चैंपियन, फिर 5 साल गुमनाम, अब इस देश के लिए खेलेगा ऑस्ट्रेलिया का ये स्टार खिलाड़ी

मोइसेस हेनरिक्स ने अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया के घरेलू टूर्नामेंट, BBL और IPL में कुल मिलाकर 11 खिताब जीते हैं. 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद के IPL जीतने वाले अभियान में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने 2011-12 में सिडनी सिक्सर्स को पहला BBL सीजन जिताने में भी मदद की थी और बाद में उनकी कप्तानी में टीम ने 2019-20 और 2020-21 में लगातार चैंपियनशिप जीतीं. IPL में वो कोलकाता नाइट राइडर्स (2009), दिल्ली डेयरडेविल्स (2010), रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (2013), SRH (2014-17) और पंजाब किंग्स (2021) का हिस्सा रहे हैं.