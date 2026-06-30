SRH को बनाया चैंपियन, फिर 5 साल गुमनाम, अब इस देश के लिए खेलेगा ऑस्ट्रेलिया का ये स्टार खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर और आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद को चैंपियन बनाने में अहम किरदार निभाने वाले मोइसेस हेनरिक्स ने बड़ा फैसला लिया है. ऑस्ट्रेलिया के लिए 44 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हेनरिक्स अब पुर्तगाल के लिए खेलेंगे. 39 साल के खिलाड़ी ने 2009 में ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू किया था. उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 5 साल पहले 2021 में खेला था.
मोइसेस हेनरिक्स अब जल्द ही पुर्तगाल के लिए क्रिकेट खेलेंगे और अगस्त में होने वाले T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अपने जन्मस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे. 2021 में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद, यह उनके करियर की एक तरह से दूसरी पारी होगी.
एक समय पर मोइसेस हेनरिक्स की गिनती ऑस्ट्रेलिया के टॉप आलराउंडरों में होती थी. टी20 क्रिकेट में वो अपनी आक्रामक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं. 2016 में वो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हिस्सा थे, जो चैंपियन बनी थी. इंजरी ने हेनरिक्स को काफी परेशान किया और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादा मुकाबले नहीं खेल सके. हालांकि, उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में खेलने का अनुभव है.
दाएं हाथ के ऑलराउंडर मोइसेस हेनरिक्स ने 2009 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था. उन्होंने 4 टेस्ट, 16 ODI और 24 T20I में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया. स्टार ऑलराउंडर ने मार्च 2025 में फर्स्ट-क्लास क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी और अगस्त 2021 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने आखिरी T20I मैच के बाद से ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेले हैं.
अब हेनरिक्स आगामी 'यूरोप सब-रीजनल क्वालिफायर C' में पुर्तगाल के लिए खेलने के लिए अपनी अंतरराष्ट्रीय पात्रता बदल ली है. इस टूर्नामेंट में उनका जन्म-देश, T20 वर्ल्ड कप 2028 के मुख्य रोस्टर में जगह बनाने की कोशिश में रीजनल फाइनल तक आगे बढ़ने का प्रयास करेगा.
पुर्तगाल उन 10 टीमों में से एक है जो ICC यूरोप सब-रीजनल क्वालिफायर C में हिस्सा ले रही हैं. उन्हें ग्रुप B में चेक रिपब्लिक, जर्मनी, ग्रीस और इजराइल के साथ रखा गया है. टूर्नामेंट की विजेता टीम रीजनल फ़ाइनल में पहुंचेगी और वहां क्वालिफायर A और B से आने वाली दो अन्य टीमों के साथ-साथ इटली, नीदरलैंड और स्कॉटलैंड से भी जुड़ेगी. ये सभी टीमें पिछले T20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा थीं.
मोइसेस हेनरिक्स ने अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया के घरेलू टूर्नामेंट, BBL और IPL में कुल मिलाकर 11 खिताब जीते हैं. 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद के IPL जीतने वाले अभियान में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने 2011-12 में सिडनी सिक्सर्स को पहला BBL सीजन जिताने में भी मदद की थी और बाद में उनकी कप्तानी में टीम ने 2019-20 और 2020-21 में लगातार चैंपियनशिप जीतीं. IPL में वो कोलकाता नाइट राइडर्स (2009), दिल्ली डेयरडेविल्स (2010), रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (2013), SRH (2014-17) और पंजाब किंग्स (2021) का हिस्सा रहे हैं.