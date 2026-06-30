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SRH को बनाया चैंपियन, फिर 5 साल गुमनाम, अब इस देश के लिए खेलेगा ऑस्ट्रेलिया का ये स्टार खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर मोइसेस हेनरिक्स अब जल्द ही पुर्तगाल के लिए क्रिकेट खेलेंगे और अगस्त में होने वाले T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अपने जन्मस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे. 2021 में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद, यह उनके करियर की एक तरह से दूसरी पारी होगी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 30, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:39 PM IST
SRH को बनाया चैंपियन, फिर 5 साल गुमनाम, अब इस देश के लिए खेलेगा ऑस्ट्रेलिया का ये स्टार खिलाड़ी
Image Credit: (Photo: @IPL) अब इस देश के लिए खेलेगा ऑस्ट्रेलिया का ये स्टार खिलाड़ीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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