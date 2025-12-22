Advertisement
trendingNow13050063
Hindi Newsक्रिकेटऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की पत्नी और बेटी के साथ किसने की बदसलूकी? छलका दर्द, बताया पूरा सच

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की पत्नी और बेटी के साथ किसने की बदसलूकी? छलका दर्द, बताया पूरा सच

Usman Khawaja Family Targeted: 14 दिसंबर को सिडनी के बोंडी बीच पर हुए भयावह घटना के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा और उनके परिवार को बेवजह टारगेट किया जा रहा है. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने तो इसपर अभी तक चुप्पी साधी हुई है, लेकिन उनकी पत्नी के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपना दर्द बयां किया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 22, 2025, 09:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की पत्नी और बेटी के साथ किसने की बदसलूकी?
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की पत्नी और बेटी के साथ किसने की बदसलूकी?

Usman Khawaja Family Targeted: ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फिलहाल इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज जीतने की खुशी से ज्यादातर निजी जिंदगी के कारण परेशान हैं. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिन पहले दिल दहलाने वाली घटना हुई थी. 14 दिसंबर को सिडनी के बोंडी बीच पर 15 लोग मारे गए थे. दो बंदूकधारियों, साजिद अकरम और उसके बेटे नवीद ने प्रसिद्ध बीच पर यहूदी त्योहार हनुक्का मना रहे लोगों पर गोलियां चलाईं.

इस भयावह घटना के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा और उनके परिवार को बेवजह टारगेट किया जा रहा है. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने तो इसपर अभी तक चुप्पी साधी हुई है, लेकिन उनकी पत्नी के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपना दर्द बयां किया है.

उस्मान ख्वाजा के परिवार के साथ बदसलूकी

Add Zee News as a Preferred Source

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा मुस्लिम समुदाय से आते हैं. उनकी पत्नी राहेल ख्वाजा ने उन आपत्तिजनक टिप्पणियों का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है, जिनमें दंपति की बेटियों को भी निशाना बनाया गया है. 

उस्मान ख्वाजा की वाइफ ने स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हुए लिखा, ''मैंने पिछले सप्ताह मिली कुछ कमेंट्स का एक छोटा सा नमूना इकट्ठा किया है. मैं यह कहना चाहूंगी कि यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि हमें हमेशा से इस तरह के संदेश मिलते रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये और भी बदतर हो गए हैं.''

बेटी के बारे में भी लिखा अपशब्द

उस्मान ख्वाजा की पत्नी ने जो स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं, उसमें उनकी बेटी के बारे में भी घटिया कमेंट्स हैं. कुछ टिप्पणियों में उनकी बेटियों को "भविष्य की स्कूल में हंगामा मचाने वाली" और "कैंसर फैलाने वाली खून की पुतला" कहा गया. अन्य यूजर्स ने परिवार को पाकिस्तान "वापस घर चले जाने" की सलाह दी.

राहेल ने आगे कहा कि अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि हम एकजुट रहें और एकता बनाए रखें. चाहे वह यहूदी-विरोध हो, इस्लाम-विरोध हो या नस्लवाद, हमें इनमें से किसी का भी विरोध नहीं करना चाहिए. 

fallback

उस्मान ख्वाजा ने जताया था दुख

उस्मान ख्वाजा ने इससे पहले हमले की निंदा की थी. उन्होंने रविवार को अपने पहले बयान की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ कैप्शन था, "पूरे बोंडी और यहूदी समुदाय के लिए, दो साल में दो भयानक अपराध. आज बोंडी से वाकई दिल दहला देने वाली खबर आई है. ख्वाजा ने साथ में एक टूटे हुए दिल का इमोजी भी लगाया था.

ये भी पढ़ें: U19 एशिया कप जीतकर हद पार कर गए सरफराज, भारतीय खिलाड़ियों पर दिया खून खौलाने वाला बयान, मचा बवाल!

 

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Usman Khawaja

Trending news

महाराष्ट्र में कांग्रेस किसकी 'स्ट्रॉबेरी'? अजित पवार और राउत ने क्यों साधा संपर्क
Maharashtra
महाराष्ट्र में कांग्रेस किसकी 'स्ट्रॉबेरी'? अजित पवार और राउत ने क्यों साधा संपर्क
असम में हिंसा की आग, कार्बी आंगलोंग में प्रदर्शन के दौरान आगजनी, पुलिस ने की फायरिंग
Assam
असम में हिंसा की आग, कार्बी आंगलोंग में प्रदर्शन के दौरान आगजनी, पुलिस ने की फायरिंग
फिर मिल बैठेंगे 'ठाकरे ब्रदर्स', BMC चुनाव के लिए बन गया सीट शेयरिंग फॉर्मूला
uddhav thackeray
फिर मिल बैठेंगे 'ठाकरे ब्रदर्स', BMC चुनाव के लिए बन गया सीट शेयरिंग फॉर्मूला
महाराष्ट्र के बाद यहां बजा BJP का डंका, बैलेट पेपर चुनाव में पिछड़ी आप-कांग्रेस
Goa Zila Panchayat election result
महाराष्ट्र के बाद यहां बजा BJP का डंका, बैलेट पेपर चुनाव में पिछड़ी आप-कांग्रेस
'SIR से क्यों घबरा रही TMC...', ममता की सरकार पर सुवेंदु अधिकारी का निशाना
National News
'SIR से क्यों घबरा रही TMC...', ममता की सरकार पर सुवेंदु अधिकारी का निशाना
पंजाब के पूर्व DGP ने खुद को क्यों मारी गोली? सुसाइड नोट से खुल गया राज, क्या थी वजह
Punjab
पंजाब के पूर्व DGP ने खुद को क्यों मारी गोली? सुसाइड नोट से खुल गया राज, क्या थी वजह
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
#karnataka
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
Pregnant Woman Murdered
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
1984 sikh riots
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
sonia gandhi
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात