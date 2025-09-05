मिचेल स्टार्क ने दुनिया के सामने खोल दिया बड़ा राज, संन्यास की असल वजह को अचानक किया उजागर
Advertisement
trendingNow12909849
Hindi Newsक्रिकेट

मिचेल स्टार्क ने दुनिया के सामने खोल दिया बड़ा राज, संन्यास की असल वजह को अचानक किया उजागर

ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने हाल ही में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. मिचेल स्टार्क ने अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा राज खोल दिया है. मिचेल स्टार्क ने अपने संन्यास की असल वजह को उजागर कर दिया है. मिचेल स्टार्क ने साफ किया कि उनकी नजर 2027 के वनडे वर्ल्ड कप पर है. मिचेल स्टार्क साथ ही अपने शरीर को टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार रखना चाहते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 05, 2025, 02:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिचेल स्टार्क ने दुनिया के सामने खोल दिया बड़ा राज, संन्यास की असल वजह को अचानक किया उजागर

ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने हाल ही में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. मिचेल स्टार्क ने अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा राज खोल दिया है. मिचेल स्टार्क ने अपने संन्यास की असल वजह को उजागर कर दिया है. मिचेल स्टार्क ने साफ किया कि उनकी नजर 2027 के वनडे वर्ल्ड कप पर है. मिचेल स्टार्क साथ ही अपने शरीर को टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार रखना चाहते हैं.

स्टार्क ने दुनिया के सामने खोल दिया बड़ा राज

मिचेल स्टार्क ने क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू से कहा, 'मैं इस बात को लेकर असमंजस में था कि कौन सा फॉर्मेट छोड़ना सही होगा. मुझे अब भी लगता है कि मेरे पास उस वनडे टीम (2027 वर्ल्ड कप की टीम) को देने के लिए बहुत कुछ है. मैंने इस बारे में काफी समय तक सोचा था. मुझे लगता है कि शायद यह सही समय था. मैं अब 35 साल का हूं, टेस्ट हमेशा से मेरी प्राथमिकता रही है और आगे भी रहेगी. मैं ज्यादा से ज्यादा टेस्ट क्रिकेट के लिए अपने शरीर का भरपूर इस्तेमाल करना चाहता हूं.'

Add Zee News as a Preferred Source

संन्यास की असल वजह को अचानक किया उजागर

मिचेल स्टार्क ने कहा, 'मुझे लगता है कि मेरे पास वनडे टीम को देने के लिए बहुत कुछ है, मेरा लक्ष्य 2027 तक अपनी फिटनेस बनाए रखना है और साथ ही 2027 में वर्ल्ड कप के लिए उस टीम में जगह बनाने के लिए भी पर्याप्त अच्छा होना है. मुझे लगता है कि टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट लेना मेरे टेस्ट करियर को लंबा करने और 2027 वर्ल्ड कप तक पहुंचने के लिए मेरा सबसे अच्छा मौका है.'

ऑस्ट्रेलिया की T20I टीम एक बेहतरीन स्थिति में

मिचेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा T20I टीम के बारे में कहा, 'T20I टीम उन खिलाड़ियों के साथ काफी व्यवस्थित लगती है, जो अभी-अभी टीम में आए हैं, उन्होंने कुछ बेहतरीन प्रदर्शन किया है. नाथन एलिस शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. बेन ड्वार्शिस ने शानदार रोल निभाया है. स्पेंसर जॉनसन ने जब-जब खेला है तो कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है. सीन एबॉट ने भी. मुझे लगता है कि T20I टीम एक बेहतरीन स्थिति में है और मुझे इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Mitchell Starc

Trending news

400 किलो RDX के साथ पूरी मुंबई हिला देंगे... धमकी मिलते ही शहर में हाई अलर्ट जारी
mumbai
400 किलो RDX के साथ पूरी मुंबई हिला देंगे... धमकी मिलते ही शहर में हाई अलर्ट जारी
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
Sai Baba
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
Halal Lifestyle Township mumbai
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
CBI Interpol Case
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
GST
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
Happy Teacher Day
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
west bengal assembly news
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
Monsoon 2025
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
;