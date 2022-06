Triple Century: इस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में जड़ा पहला तिहरा शतक, नाम जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Australia vs New Zealand: क्रिकेट में अक्सर ऐसे रिकॉर्ड बन जाते हैं, जिन्हें देखकर दुनिया दंग रह जाती है. अब ऑस्ट्रेलिया के स्टीफन नीरो ने वनडे क्रिकेट में तिहरा शतक सभी को हैरान कर दिया. स्टीफन नीरो ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार तिहरा शतक लगाया और वह आखिर तक आउट नहीं हुए.

इस खिलाड़ी ने किया कमाल

ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीफन नीरो ने ब्लाइंड क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 140 गेंदों में 309 रन बनाए, जिसमें 49 चौके और 1 लंबा छक्का शामिल था. उन्होंने मैदान के हर तरफ स्ट्रोक लगाए. स्टीफन नीरो ने अपनी पारी से सभी का दिल जीत लिया. वह वनडे क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर हैं. उन्होंने पाकिस्तान के मसूद जान का 24 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा. मसूद ने 1998 में पहले ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 262 रन बनाए थे.

That's his third consecutive century at the #ICIS22 after scores of 113 (46) and 101* (47) earlier this week https://t.co/MDTiUnAC1S | #ASportForAll pic.twitter.com/cqv9vBEPW3

