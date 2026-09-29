तीसरे वनडे से पहले ऑस्ट्रेलिया को दोहरा झटका: नाथन एलिस और जोएल डेविस सीरीज से बाहर, पैट कमिंस की हो सकती है वापसी

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को बड़ा दोहरा झटका लगा है. तेज गेंदबाज नाथन एलिस साइड स्ट्रेन (कमर व पसलियों के पास मांसपेशी में खिंचाव) के कारण बाहर हो गए हैं, जबकि बाएं हाथ के स्पिनर जोएल डेविस हैमस्ट्रिंग चोट के कारण स्वदेश लौट रहे हैं. जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने वाले नाथन एलिस जोहान्सबर्ग में खेले गए दूसरे वनडे के दौरान चोटिल हो गए थे. वह केवल चार ओवर ही गेंदबाजी कर सके और इसके बाद मैदान छोड़कर बाहर चले गए. इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 365 रन बनाए और सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली
नाथन एलिस अब आगे की डॉक्टरी जांच और रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) के लिए ऑस्ट्रेलिया वापस लौटेंगे. क्रिकेट बोर्ड को उम्मीद है कि वह 13 नवंबर से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली घरेलू वनडे सीरीज तक पूरी तरह फिट हो जाएंगे.
क्या इस दौरे पर अन्य तेज गेंदबाज भी चोटिल हुए हैं?
नाथन एलिस इस दौरे पर साइड स्ट्रेन का शिकार होने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई पेसर हैं. इससे पहले जिम्बाब्वे में दूसरे वनडे के दौरान बिली स्टेनलेक भी इसी तरह की चोट के कारण टीम से बाहर हो गए थे. बुधवार को पॉचेफस्ट्रूम में होने वाले अंतिम वनडे के लिए ऑस्ट्रेलिया के पास केवल चार फिट विशेषज्ञ तेज गेंदबाज ही उपलब्ध हैं. शुरुआती दो मैचों में आराम करने वाले कप्तान पैट कमिंस की वापसी की उम्मीद है, जबकि दूसरे वनडे में विश्राम पाने वाले मिचेल स्टार्क भी प्लेइंग इलेवन में लौट सकते हैं.
हेजलवुड, बार्टलेट और जोएल डेविस के खेलने पर क्या अपडेट है?
दोनों वनडे खेलने वाले जोश हेजलवुड को विश्राम दिया जा सकता है, जबकि जेवियर बार्टलेट के टीम में बरकरार रहने की संभावना है. दूसरी तरफ, जोएल डेविस को दूसरे वनडे में सबस्टीट्यूट फील्डर के रूप में फील्डिंग करते समय हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया था. वह बिना कोई मैच खेले स्वदेश लौट रहे हैं और न्यू साउथ वेल्स के लिए घरेलू क्रिकेट खेलेंगे.
क्या चोटिल खिलाड़ियों का कोई रिप्लेसमेंट घोषित हुआ है?
ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम वनडे के लिए नाथन एलिस या जोएल डेविस में से किसी के स्थान पर रिप्लेसमेंट खिलाड़ी का नाम नहीं घोषित किया है. वहीं, पहले वनडे में उंगली फ्रैक्चर करवा बैठे जोश इंग्लिस 9 अक्टूबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज तक फिट हो पाएंगे या नहीं, इस पर अभी फैसला होना बाकी है. दक्षिण अफ्रीका दौरे के साथ-साथ भारत दौरे पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया 'ए' टीम में भी कुछ बदलाव किए गए हैं. ब्रेंडन डॉगेट, फर्गस ओ'नील और कैंपबेल केलावे शेफ़ील्ड शील्ड सत्र की शुरुआत के लिए वापस स्वदेश लौट रहे हैं.
भारत के खिलाफ दूसरे चार दिवसीय मैच में कौन-से खिलाड़ी खेलेंगे?
पुडुचेरी में मंगलवार से शुरू हो रहे भारत 'ए' के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच में सैम हार्पर, झाय रिचर्डसन और लियम हैचर खेलते नजर आएंगे. अगले मंगलवार से शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए रिले मेरेडिथ और विल सदरलैंड को ऑस्ट्रेलिया 'ए' की वनडे टीम में शामिल किया गया है. ये दोनों जैक एडवर्ड्स और एरॉन हार्डी की जगह लेंगे. एडवर्ड्स इस समय कैमरन ग्रीन के कवर के रूप में दक्षिण अफ्रीका में हैं, जबकि एरॉन हार्डी घुटने की मामूली चोट के कारण बाहर हुए हैं.