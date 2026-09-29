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तीसरे वनडे से पहले ऑस्ट्रेलिया को दोहरा झटका: नाथन एलिस और जोएल डेविस सीरीज से बाहर, पैट कमिंस की हो सकती है वापसी

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले ऑस्ट्रेलिया को दोहरा झटका लगा. नाथन एलिस और जोएल डेविस चोट के कारण बाहर. जानिए पैट कमिंस की संभावित वापसी और ऑस्ट्रेलिया 'ए' टीम के नए अपडेट.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 29, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 09:51 AM IST
तीसरे वनडे से पहले ऑस्ट्रेलिया को दोहरा झटका: नाथन एलिस और जोएल डेविस सीरीज से बाहर, पैट कमिंस की हो सकती है वापसी
Image Credit: नाथन एलिस

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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