ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान, वर्ल्ड कप विनर कप्तान बाहर, भारत के खिलाफ सीरीज से भी OUT
Advertisement
trendingNow12906059
Hindi Newsक्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान, वर्ल्ड कप विनर कप्तान बाहर, भारत के खिलाफ सीरीज से भी OUT

Australia tour of New Zealand: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए 14 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. इस टीम में मार्कस स्टोइनिस, मिचेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट और मैथ्यू शॉर्ट की वापसी हुई है. 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 02, 2025, 02:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान, वर्ल्ड कप विनर कप्तान बाहर, भारत के खिलाफ सीरीज से भी OUT

Australia tour of New Zealand: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए 14 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. इस टीम में मार्कस स्टोइनिस, मिचेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट और मैथ्यू शॉर्ट की वापसी हुई है. ये सभी खिलाड़ी हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुई घरेलू सीरीज का हिस्सा नहीं थे. ये तीनों टी20 इंटरनेशनल मैच 1, 3 और 4 अक्टूबर को माउंट माउंगानुई में खेले जाएंगे.

टीम से कई खिलाड़ी बाहर

इस सीरीज में मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी और एरॉन हार्डी जैसे प्रमुख खिलाड़ी टीम में नहीं होंगे. मिचेल स्टार्क ने हाल ही में टी20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है. नाथन एलिस अपने बच्चे के जन्म के कारण छुट्टी पर हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

एशेज सीरीज की तैयारी कर रहे कैमरून ग्रीन

कैमरून ग्रीन ने खुद को चयन के लिए अनुपलब्ध बताया है, क्योंकि वह शेफील्ड शील्ड में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलकर अपनी गेंदबाजी की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं. इससे वह आगामी पांच मैचों की एशेज सीरीज के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर पाएंगें. एलेक्स कैरी और एरॉन हार्डी को इस बार टीम में शामिल नहीं किया गया है. स्पेंसर जॉनसन पीठ में दर्द के कारण बाहर रहेंगे और उनकी फिटनेस पर नजर रखी जा रही है. मैथ्यू शॉर्ट जुलाई से लगी चोट से उबर चुके हैं और मिचेल ओवेन सिर में चोट से उबरकर वापस आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अचानक लिया संन्यास, एशिया कप में नहीं हुआ था सेलेक्शन, ऐसा रहा करियर

वर्ल्ड कप विनर कप्तान को क्या हुआ?

पैट कमिंस अपनी पीठ की चोट से उबर रहे हैं. वह टी20 सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. इसके अलावा 2023 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाला यह कप्तान भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में भी नहीं खेलेगा. कमिंस चोट ठीक होने के बाद एशेज की तैयारी में जुट जाएंगे.

हेजलवुड मुख्य तेज गेंदबाज

अनुभवी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे. उनका साथ देने के लिए शॉन एबॉट, जेवियर बार्टलेट और बेन ड्वारशुइस टीम में शामिल हैं. स्पिन डिपार्टमेंट में एडम जम्पा और मैट कुहनेमैन दो विशेषज्ञ स्पिनर हैं.

ये भी पढ़ें: गौतम गंभीर के 9 मोस्ट फेवरेट...सचिन-कोहली से लेकर राहुल द्रविड़ तक का लिया नाम, धोनी को कर दिया इग्नोर

न्यूजीलैंड दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), शॉन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, मैट कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मिच ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Australia cricket teamPat CumminsAustralia vs New ZealandAustralia Vs India

Trending news

कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
Rahul Mamkootathil harassment case
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
Jammu-Kashmir Rainfall
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
Tamilnadu
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
World News
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
Kiren Rijiju
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
IndiGo flight news
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
Manoj Jarange
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
PM Modi
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे
Maharashtra
मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
sabrimala
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
;