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बांग्लादेश पर ऑस्ट्रेलिया की प्रचंड जीत, सदरलैंड की घातक बॉलिंग, लिचफील्ड ने बल्ले से मचाया धमाल

Australia W vs Bangladesh W: ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला रविवार (11 अक्टूबर) को इसी मैदान पर खेला जाएगा.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 09, 2026, 10:22 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 10:22 PM IST
बांग्लादेश पर ऑस्ट्रेलिया की प्रचंड जीत, सदरलैंड की घातक बॉलिंग, लिचफील्ड ने बल्ले से मचाया धमाल
Image Credit: ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम. X/@ICC

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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