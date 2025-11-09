Team India next Series: ऑस्ट्रेलिया टूर खत्म, अब इस टीम से अगली सीरीज खेलेगा भारत, नोट कर पूरा शेड्यूल और मैच टाइमिंग

Team India next series Against South Africa: भारतीय क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा खत्म हो चुका है. भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज 3-2 से जीतकर दौरे का शानदार अंत किया. इससे पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हराया था. अब टीम इंडिया नई चुनौती के लिए तैयार है. उसका अगला मिशन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट और टी20 सीरीज है. यह वही टीम है जो पिछले 25 साल से भारत में टेस्ट सीरीज जीतने का सपना देख रही है. कब से कब तक चलेगी सीरीज

भारत की सरजमीं पर पहले दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट होंगे फिर 3 वनडे और सबसे आखिर में 5 टी20 मैचों का रोमांच दिखेगा. पूरी सीरीज भारत की जमीन पर 14 नवंबर से 19 दिसंबर तक चलेगी.

14 नवंबर से शुरू होगी टेस्ट सीरीज

पहला टेस्ट- 14–18 नवंबर, कोलकाता.

दूसरा टेस्ट- 22–26 नवंबर, गुवाहाटी

भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले बजे होंगे मैच?

टेस्ट मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे. वनडे के मुकाबले दोपहर 1:30 बजे से होंगे, जबकि टी20 सीरीज के मैच शाम 7:00 बजे से खेले जाएंगे.

भारत और दक्षिण अफ्रीका टेस्ट, वनडे और टी20 शेड्यूल

पहला वनडे- 30 नवंबर, रांची दूसरा वनडे- 3 दसिंबर, रायपुर तीसरा वनडे- 6 दिसंबर,विशाखापत्तनम

भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज का शेड्यूल (India vs South Africa T20 series schedule)

पहला टी20 मैच- 9 दिसंबर, कटक

दूसरा टी20 मैच- 11 दिसंबर, न्यू चंडीगढ़

तीसरा टी20 मैच- 14 दिसंबर, धर्मशाला

चौथा टी20 मैच- 17 दिसंबर, लखनऊ

पांचवां टी20 मैच- 19 दिसंबर, अहमदाबाद

टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है

शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उप-कप्तान और विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आकाशदीप.

