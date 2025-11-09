Team India next Series: ऑस्ट्रेलिया टूर खत्म, अब इस टीम से अगली सीरीज खेलेगा भारत, नोट कर पूरा शेड्यूल और मैच टाइमिंग

Team India next series Against South Africa: टीम इंडिया ने हाल में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है. अब वो अपने घर में टेस्ट, वनडे और टी20 मैच खेलेगी. यह सभी मुकाबले एक ही टीम यानी साउथ अफ्रीका के खिलाफ होंगे. आइए जानते हैं तीनों सीरीज का शेड्यूल और मैच टाइमिंग.
Team India next series Against South Africa: भारतीय क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा खत्म हो चुका है. भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज 3-2 से जीतकर दौरे का शानदार अंत किया. इससे पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हराया था. अब टीम इंडिया नई चुनौती के लिए तैयार है. उसका अगला मिशन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट और टी20 सीरीज है. यह वही टीम है जो पिछले 25 साल से भारत में टेस्ट सीरीज जीतने का सपना देख रही है. कब से कब तक चलेगी सीरीज
भारत की सरजमीं पर पहले दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट होंगे फिर 3 वनडे और सबसे आखिर में 5 टी20 मैचों का रोमांच दिखेगा. पूरी सीरीज भारत की जमीन पर 14 नवंबर से 19 दिसंबर तक चलेगी.
टेस्ट मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे. वनडे के मुकाबले दोपहर 1:30 बजे से होंगे, जबकि टी20 सीरीज के मैच शाम 7:00 बजे से खेले जाएंगे.
शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उप-कप्तान और विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आकाशदीप.
