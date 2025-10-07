भारत के सामने 140 भी नहीं बना पाया ऑस्ट्रेलिया, वैभव सूर्यवंशी फेल, धोनी का 'चेला' भी फुस्स

India U19 vs Australia U19: भारतीय क्रिकेट की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार फॉर्म में रहे हैं. उन्होंने इंडिया अंडर-19 टीम के लिए अब तक जोरदार प्रदर्शन किया है. वैभव ने पहले यूथ टेस्ट में जोरदार शतक लगाया था. हालांकि, वह दूसरे यूथ टेस्ट मैच में अपनी फॉर्म को बरकरार नहीं रख पाए और पहली पारी में फेल हो गए. उनके साथ-साथ टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे का भी बल्ला नहीं चला और वह फिर से सस्ते में पवेलियन लौट गए.

शतक के बाद फेल हो गए वैभव

तीन यूथ वनडे मैचों की सीरीज में 3-0 से जीत हासिल करने के बाद इंडिया ए की टीम दो यूथ टेस्ट मैचों की सीरीज में उतरी. पहला मुकाबला उसने ब्रिस्बेन में पारी और 58 रन से जीता था. उस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 86 गेंद पर 113 और आयुष म्हात्रे ने 15 गेंद पर 21 रन बनाए थे. दूसरी पारी में टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी. वैभव और आयुष ने अब दूसरे यूथ टेस्ट में बैटिंग की, लेकिन दोनों बड़ा स्कोर नहीं बना पाए.

गेंदबाजों ने बरपाया कहर

ब्रिस्बेन के इयान हिली ग्राउंड पर मंगलवार (7 अक्टूबर) को ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपा दिया. कंगारू टीम 135 रनों पर ही ढेर हो गई. उसके लिए विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स ली यंग ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए. इंडिया अंडर-19 के लिए हेनिल पटेल और खिलान पटेल ने 3-3 विकेट चटकाए. उद्धव मोहन ने 2 विकेट लिए. दीपेश देवेंद्रन को एक सफलता मिली.

भारतीय शीर्ष क्रम ढहा

इसके बाद टीम इंडिया बल्लेबाजी के लिए उतरी, लेकिन उसने भी नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए. भारत के शुरुआती 6 विकेट पर पहली पारी में 86 रनों पर गिर गए. वैभव इस मैच में ओपनिंग के लिए नहीं आए. कप्तान आयुष के साथ विहान मल्होत्रा क्रीज पर उतरे. विहान 11 और आयुष 4 रन बनाकर आउट हुए. इन दोनों के बाद वैभव सूर्यवंशी 14 गेंद पर 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे. उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया. वेदांत त्रिवेदी ने 25 रन बनाए. राहुल कुमार (9 रन) और हरवंश पंगालिया (1 रन) सस्ते में पवेलियन लौट गए.

आईपीएल में आयुष और वैभव का रिकॉर्ड

बता दें कि आयुष चेन्नई सुपरकिंग्स में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेल चुके हैं. उन्होंने आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद अंडर-19 टीम के लिए वह लगातार संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने आईपीएल में 7 मैच खेले हैं और 34.29 की औसत से 240 रन बनाए हैं. इसमें एक अर्धशतक शामिल है. उनका स्ट्राइक रेट 188.98 का रहा है. वैभव की बात करें तो उन्होंने भी राजस्थान रॉयल्स के लिए इसी साल डेब्यू किया था. वैभव ने 7 मैचों में 36 की औसत से 252 रन बनाए थे. उनका स्ट्राइक रेट 206.56 का रहा था. वैभव ने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया था.