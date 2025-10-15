डिफेंडिंग चैंपियन का जलवा बरकरार, बांग्लादेश के लिए करो या मरो की स्थिति, कल होगी महाजंग

ऑस्ट्रेलिया की न केवल पुरुष टीम बल्कि महिला टीम ने भी शानदार प्रदर्शन के दम पर पूरे क्रिकेट जगत में तूफान मचा रखा है. महिला वनडे विश्व कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया टीम का दबदबा पूरी तरह से बरकरार है. ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम अभी तक 4 में से 3 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल पर टॉप पर बनी हुई है. पिछली साल टूर्नामेंट जीतने वाली कंगारु टीम का जलवा इस बार भी बरकरार है. कल यानी गुरुवार को बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच वनडे विश्व कप का मुकाबला खेला जाना है. ऑस्ट्रेलिया अपनी लय को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं बांग्लादेश की महिला टीम जीत के साथ अपनी नाक बचाने के फिराक में होगी.

नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया

डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को रविवार 12 अक्टूबर को खेले गए मुकाबले में बुरी तरह मात दी थी. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 330 रन बनाए थे. जवाब में ऑस्ट्रेलिया टीम ने मुकाबला 1 ओवर रहते ही जीत लिया था. कंगारु कप्तान एलिसा हीली ने शानदार शतकीय पारी खेलकर टीम को जबरदस्त जीत दिलाई थी. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया प्वाइंट्स टेबल में नंबर 1 पायदान पर पहुंच गई थी.

एलिसा की कप्तानी पारी

एलिसा हीली ने ताबड़तोड़ शतक बनाते हुए विरोधी टीमों को संकेत दे दिया है कि वह आने वाले मैचों में क्या कुछ कर सकती हैं. उन्होंने अपनी पारी के दौरान 102 गेंदों में 21 चौकों और 3 छक्के की मदद से 142 रनों की विध्वंसक पारी खेली. अपनी पारी के दौरान वह बीच में रिटायर्ड हर्ट भी हो गई थी, लेकिन जब उनकी टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय मैदान पर आई और उन्होंने टीम के लिए मैच विनिंग शॉट खेलते हुए छक्का मारकर जीत दिलाई.

बल्लेबाजी बनी चुनौती

बांग्लादेश ने टूर्नामेंट का पहला मुकाबला जीता था. हालांकि उसके बाद उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में उनके लिए करो या मरो की स्थिति होने वाली है. उनकी स्पिन गेंदबाजी काफी शानदार रही है. क्योंकि बल्लेबाजों की तुलना में स्पिनरों ने बेहतर प्रदर्शन किया है. ऐसे में बांग्लादेश के बल्लेबाजों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो वह इस टूर्नामेंट से बुरी तरह बाहर हो जाएगी.

