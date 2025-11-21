अनोखा 'शतक'...3 दमदार रिकॉर्ड...पर्थ में Mitchell Starc का बवंडर...कातिलाना गेंदबाजी से रच डाला इतिहास

Mitchell Starc created history: पर्थ की पिच पर ऑस्ट्रेलियाई पेसर मिचेल स्टार्क ने अपनी रफ्तार और खूंखार स्विंग से इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को हिलाकर कर रख दिया. उन्होंने पहली ही गेंद पर जैक क्राली को आउट किया. फिर 2 और बड़े झटकेदिए. उन्होंने महज 39 रन के स्कोर पर इंग्लैंड के 3 विकेट धड़ाम करके इतिहास रच दिया और 3 खास रिकॉर्ड बना दिए.
Trending Photos
Mitchell Starc created history: ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी के दम पर एक बार फिर साबित कर दिया कि वो इंग्लैंड टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं. जिन भी टीमों के खिलाफ स्टार्क ने अब तक टेस्ट खेला है उनमें उनकी पसंदीदा टीम इंग्लैंड ही रही है. जब-जब वो इस टीम के खिलाफ मैदान पर उतरे हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा करते हैं. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज 2025-26 के पहले ही मुकाबले में उन्होंने कमाल कर दिया. पर्थ में खेले जा रहे पहले टेस्ट में स्टार्क ने अपनी पहले ओवर की पहली ही गेंद पर विकेट लेकर तहलका मचा दिया. उन्होंने सबसे पहले जैक क्राउली को चलता किया फिर बेन डुकेत और जो रूट को आउट कर बैक टू बैक 3 बड़े झटके दिए हैं.
जो रूट को गोल्डन डक पर आउट करते ही मिचेल स्टार्क ने एक अहम इतिहास अपने नाम किया. स्टार्क अब एशेज के 143 साल पुराने इतिहास में पहले ऐसे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने 100 विकेट पूरे किए हैं. यह उपलब्धि इसलिए खास है, क्योंकि एशेज में अब तक कई महान तेज गेंदबाज हुए हैं, लेकिन कोई भी लेफ्ट-आर्म पेसर इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया था.
मिचेल स्टार्क ने एशेज में 23वां टेस्ट खेल रहे हैं, जिसमें उन्होंने 26.65 की औसत से अपने 100 विकेट पूरे किए. एशेज में 100 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले वो ओवरऑल 20वें और 13वें ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हैं. अभी, मिचेल स्टार्क ने इंग्लैंड के खिलाफ 23 टेस्ट खेले हैं और 43 इनिंग में बॉलिंग की है. इस दौरान उन्होंने 100 विकेट लिए, जबकि भारत के खिलाफ भी 23 टेस्ट खेले हैं और 43 इनिंग में बॉलिंग की है. भारत के खिलाफ उन्होंने 66 शिकार किए हैं.
स्टार्क ने जो रूट को बिना खाता खोले पवेलियन भेजा. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जो रूट को सबसे ज्यादा आउट करने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में रवींद्र जडेजा की बराबरी कर ली है. स्टार्क ने यह 9वीं बार जो रूट को अपने जाल में फंसाया है. जडेजा ने भी इतने ही बार रूट का शिकार किया है. अब स्टार्क और जडेजा इस लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर हैं.
मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी इतनी खतरनाक थी कि इंग्लिश बल्लेबाजों के पास उनकी स्विंग, उछाल और लाइन लेंथ का कोई जवाब नहीं था. स्टार्क ने लगातार 140 प्लस की रफ्तार से गेंदबाजी की. जिसका असर ये हुआ कि पहले घंटे में ही इंग्लैंड दबाव में आ गया और मैच का रुख ऑस्ट्रेलिया की ओर झुकने लगा. मिचेल स्टार्क ने पहले सेशन में अपना पहला स्पेल 6 ओवर का डाला. उन 6 ओवरों में उन्होंने 3 ओवर मेडन फेंके और 17 रन देकर 3 विकेट लिए.
बाएं हाथ के स्टार बॉलर मिचेल स्टार्क सिर्फ एशेज ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि के करीब हैं. वह अभी WTC में 200 विकेट पूरे करने से सिर्फ 6 विकेट दूर हैं. अगर वह ऐसा करते हैं, तो वह इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले सिर्फ तीसरे गेंदबाज होंगे. उनसे पहले सिर्फ पैट कमिंस और नाथन लियोन ये कमाल कर पाए हैं.
ये भी पढ़ें: Rishabh Pant Captaincy Record: इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसा है ऋषभ पंत का कप्तानी रिकॉर्ड? 'करो या मरो' वाले मैच में संभालेंगे कमान!