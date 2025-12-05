AUS vs ENG: शतकों का सूखा... 3 बल्लेबाजों की फिफ्टी, ऑस्ट्रेलिया ने फिर उड़ाई इंग्लैंड की नींद

AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ लेता नजर आ रहा है. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शतकों का सूखा देखने को मिला. लेकिन 3 बल्लेबाजों ने फिफ्टी ठोकी. इंग्लैंड को 344 रन पर समेटने के बाद दूसरे दिन कंगारू टीम ने 44 रन की बढ़त भी बना ली है. स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन की समाप्ति तक 6 विकेट खोकर 378 रन बना लिए हैं. इंग्लैंड की तुलना में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत शानदार रही है.

रूट और क्रॉली ने इंग्लैंड को संभाला

इंग्लैंड ने महज 5 रन के स्कोर पर अपने 2 बल्लेबाजों को खो दिया था. इसके बाद यहां से जो रूट ने जैक क्रॉली के साथ तीसरे विकेट के लिए 117 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला. क्रॉली 11 चौकों की मदद से 76 रन बनाकर आउट हुए. यहां से हैरी ब्रूक ने जो रूट के साथ चौथे विकेट के लिए 54 रन जोड़े. ब्रूक ने 31 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. जो रूट ने जोफ्रा आर्चर के साथ 10वें विकेट के लिए 58 गेंदों में 70 रन की साझेदारी करते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया. आर्चर 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे जबकि रूट ने 206 गेंदों में 1 छक्के और 15 चौकों के साथ नाबाद 138 रन बनाए.

स्टार्क का जलवा

विपक्षी टीम के लिए मिचेल स्टार्क ने 75 रन देकर 6 विकेट हासिल किए, जबकि माइकल नेसेर, स्कॉट बोलैंड और ब्रेंडन डॉगेट ने 1-1 विकेट निकाला. इसके जवाब में दूसरे दिन की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया ने 73 ओवरों के खेल में 6 विकेट खोकर 378 रन बना लिए हैं. ट्रेविस हेड और जैक वेदरलैंड ने पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़े. ट्रेविस 33 रन बनाकर पवेलियन लौटे. यहां से वेदरलैंड ने मार्नस लाबुशेन के साथ दूसरे विकेट के लिए 69 रन जोड़ते हुए टीम को 146 के स्कोर तक पहुंचाया.

वेदरलैंड की शानदार पारी

वेदरलैंड ने 78 गेंदों में 1 छक्के और 12 चौकों के साथ 72 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. कप्तान स्टीव स्मिथ ने लाबुशेन के साथ तीसरे विकेट के लिए 50 रन जोड़े, जिसके बाद कैमरून ग्रीन के साथ चौथे विकेट के लिए 95 रन जुटाते हुए टीम को 291 के स्कोर तक पहुंचाया. लाबुशेन 65 रन बनाकर आउट हुए, जबकि स्टीव स्मिथ ने 61 रन की पारी खेली. इनके अलावा, कैमरून ग्रीन 45 रन बनाकर पवेलियन लौटे. दिन की समाप्ति तक एलेक्स कैरी 46 रन, जबकि माइकल नेसेर 15 रन अपने खाते में जोड़ चुके थे. मेहमान टीम की तरफ से अब तक ब्रायडन कार्स ने 3 विकेट हासिल किए हैं, जबकि कप्तान बेन स्टोक्स ने 2 विकेट निकाले हैं। जोफ्रा आर्चर ने 1 विकेट अपने नाम किया है.