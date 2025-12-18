Advertisement
trendingNow13045172
Hindi Newsक्रिकेटक्रिकेट का मैदान बना लड़ाई का अखाड़ा! स्टोक्स और आर्चर के बीच तीखी बहस, Video ने मचा दिया तहलका

क्रिकेट का मैदान बना लड़ाई का अखाड़ा! स्टोक्स और आर्चर के बीच तीखी बहस, Video ने मचा दिया तहलका

Australia vs England 3rd Test: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला एडिलेड ओवल के मैदान पर जारी है. इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन गुरुवार को इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के बीच क्रिकेट के मैदान पर जोरदार बहस देखने को मिली है. इन दोनों ही दिग्गजों की यह तीखी बहस कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 18, 2025, 01:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्रिकेट का मैदान बना लड़ाई का अखाड़ा! स्टोक्स और आर्चर के बीच तीखी बहस, Video ने मचा दिया तहलका

Australia vs England 3rd Test: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला एडिलेड ओवल के मैदान पर जारी है. इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन गुरुवार को इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के बीच क्रिकेट के मैदान पर जोरदार बहस देखने को मिली है. इन दोनों ही दिग्गजों की यह तीखी बहस कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है. इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 371 रन बनाए. जवाब में इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में बैकफुट पर नजर आई. खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड का स्कोर 8 विकेट पर 213 रन था.

क्रिकेट का मैदान बना लड़ाई का अखाड़ा!

एडिलेड ओवल के मैदान पर जारी तीसरे एशेज टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 326/8 के स्कोर से आगे बल्लेबाजी करना शुरू किया. ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क और नाथन लियोन बल्लेबाजी के लिए उतरे. मिचेल स्टार्क को इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने 54 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया. इस मैच के एक फुटेज में बेन स्टोक्स ने जोफ्रा आर्चर से कुछ बात कही. अचानक से यह चर्चा एक तीखी बहस में बदल गई. जोफ्रा आर्चर भी वीडियो में बेन स्टोक्स की किसी बात से हैरान और परेशान लगे.

Add Zee News as a Preferred Source

स्टोक्स और आर्चर के बीच तीखी बहस

इस वायरल वीडियो के आधार पर ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जोफ्रा आर्चर को अपने कप्तान बेन स्टोक्स द्वारा की गई फील्ड सेटिंग से दिक्कत थी. जोफ्रा आर्चर ने जब कप्तान से फील्ड सेटिंग की शिकायत की तो बेन स्टोक्स नाराज हो गए. बेन स्टोक्स इस चर्चा के दौरान जोफ्रा आर्चर को स्टंप को निशाना बनाकर गेंदबाजी करने की सलाह देते दिखे. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के बीच इस तनावपूर्ण बातचीत के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग कमेंट्री कर रहे थे. रिकी पोंटिंग ने कमेंट्री के दौरान कहा, 'बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर के बीच बातचीत हुई और उसी की वजह से वह गेंद (विकेट) फेंकी गई, जिस पर मिचेल स्टार्क क्लीन बोल्ड हुए.'

एडिलेड में बैकफुट पर इंग्लैंड की टीम

एडिलेड में जारी तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 8 विकेट पर 213 रन बना लिए हैं. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स 45 और जोफ्रा आर्चर 30 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. दोनों के बीच नौवें विकेट के लिए 45 रन की साझेदारी हो चुकी है. इससे पहले इंग्लैंड की बल्लेबाजी ने एक बार फिर निराश किया. इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर एक बार फिर रन बनाने में नाकाम रहा. बेन डकेट 29, जो रूट 19, हैरी ब्रूक 45 और जेमी स्मिथ 22, सभी को शुरुआत मिली, लेकिन कोई भी बल्लेबाज अपनी पारी को बड़ी पारी में नहीं बदल सका. इंग्लैंड अभी भी ऑस्ट्रेलिया से 158 रन पीछे है. ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान पैट कमिंस ने 3, स्कॉट बोलैंड और नाथन लियोन ने 2-2, जबकि कैमरन ग्रीन ने 1 विकेट लिए हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Australia vs England

Trending news

AAP की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल
Arvind Kejriwal
AAP की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?
संसद में G Ram G Bill पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध
G RAM G Bill
संसद में G Ram G Bill पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध
'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन
congress
'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन
किसने पिलाई थी वो चाय, पीने वालों ने गिरा दी BJP सरकार! नई किताब में दिलचस्प किस्सा
BJP news
किसने पिलाई थी वो चाय, पीने वालों ने गिरा दी BJP सरकार! नई किताब में दिलचस्प किस्सा
'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BRS नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
Telangana
'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BRS नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
माउंटेन मैन दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, पत्‍थरों में जान फूंकने राम सुतार की कहानी
ram v sutar
माउंटेन मैन दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, पत्‍थरों में जान फूंकने राम सुतार की कहानी
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
Maharashtra news
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
PM Modi
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
AI Technology
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम