Advertisement
trendingNow13056392
Hindi Newsक्रिकेट2 दिन में गिरे 36 विकेट और खत्म हो गया टेस्ट, अब आया मेलबर्न के पिच क्यूरेटर का शॉकिंग रिएक्शन

2 दिन में गिरे 36 विकेट और खत्म हो गया टेस्ट, अब आया मेलबर्न के पिच क्यूरेटर का शॉकिंग रिएक्शन

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में खेला गया चौथा एशेज टेस्ट मैच महज दो दिन के अंदर ही खत्म हो गया. इस दौरान दो दिन के अंदर 36 विकेट गिरे और केवल 572 रन बने. इस टेस्ट मैच के दो दिन में खत्म होने के बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) की पिच सवालों के घेरे में है. बॉक्सिंग-डे टेस्ट मैच के दो दिन में खत्म होने के बाद अब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) के पिच क्यूरेटर का रिएक्शन सामने आया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 28, 2025, 02:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2 दिन में गिरे 36 विकेट और खत्म हो गया टेस्ट, अब आया मेलबर्न के पिच क्यूरेटर का शॉकिंग रिएक्शन

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में खेला गया चौथा एशेज टेस्ट मैच महज दो दिन के अंदर ही खत्म हो गया. इस दौरान दो दिन के अंदर 36 विकेट गिरे और केवल 572 रन बने. इस टेस्ट मैच के दो दिन में खत्म होने के बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) की पिच सवालों के घेरे में है. बॉक्सिंग-डे टेस्ट मैच के दो दिन में खत्म होने के बाद अब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) के पिच क्यूरेटर का रिएक्शन सामने आया है.

मेलबर्न के पिच क्यूरेटर का शॉकिंग रिएक्शन

बता दें कि इंग्लैंड ने मेलबर्न में यह टेस्ट 32 घंटे से भी कम समय में जीत लिया, जिसमें 142 ओवर में 572 रन पर 36 विकेट गिर गए. दोनों टीमों का कोई भी खिलाड़ी हाफ-सेंचुरी नहीं बना पाया. दो दिन में मेलबर्न टेस्ट समाप्त होने की वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को 96 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) के चीफ पिच क्यूरेटर मैट पेज भी काफी हैरान दिखे. मैट पेज ने निराशा जताई और कहा कि बॉक्सिंग-डे टेस्ट दो दिन में खत्म होता देख मैं हैरान हूं. मैट पेज ने रविवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से बाहर पत्रकारों से बात करते हुए पिच तैयार करते समय आई चुनौतियों के बारे में बताया और नतीजे पर अपनी निराशा जताई. उन्होंने कहा, 'हम साफ तौर पर बहुत निराश हैं. हम इससे सीखेंगे और बेहतर होंगे.'

Add Zee News as a Preferred Source

पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आएंगे

MCG के चीफ पिच क्यूरेटर ने कहा, 'हम यह तय करेंगे कि अगले साल ऐसा न हो. पहले दिन जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मैं शॉक में था. एक दिन में 20 विकेट, मैं पहले कभी ऐसे टेस्ट मैच में शामिल नहीं हुआ और उम्मीद है कि फिर कभी ऐसे टेस्ट मैच में शामिल नहीं होऊंगा. दो दिनों तक सब कुछ होते देखना एक रोलरकोस्टर राइड जैसा था, लेकिन हम इससे सीखेंगे. हम इसमें बेहतर होंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम पिछले कुछ सालों में करते आए हैं. मुझे कोई शक नहीं है कि हम पहले से ज्यादा बड़े, बेहतर और मजबूत होकर वापस आएंगे.'

'पिच साफ तौर पर बॉलर्स के पक्ष में थी'

मेलबर्न क्रिकेट क्लब के चीफ स्टुअर्ट फॉक्स ने बॉक्सिंग डे टेस्ट पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि पिच साफ तौर पर बॉलर्स के पक्ष में थी और बैटर्स के लिए कुछ भी नहीं था. स्टुअर्ट फॉक्स ने कहा, 'पिच की खराबी के बावजूद हम क्यूरेटर मैट पेज और उनकी टीम के साथ खड़े हैं. हम आठ साल पहले मैट को लाए थे, क्योंकि उन्हें देश के सबसे अच्छे क्यूरेटरों में माना जाता है. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. उन्होंने और उनकी टीम ने इसे ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की. आप देख सकते हैं कि वह आज निराश हैं. वह यह जिम्मेदारी उठाते हैं और एक लीडर के तौर पर मेरा काम लोगों को सपोर्ट करना है.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Australia vs England

Trending news

समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
Droupadi Murmu
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
digvijay singh
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
Congress Foundation Day
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
Bengal Elections 2026
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
Shashi Tharoor
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
man ki baat 2025
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
Bangladesh news
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार
digvijaya singh
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार
केरल में बर्ड फ्लू के बाद तमिलनाडु में अलर्ट, सरकार ने बढ़ाई बॉर्डर पर निगरानी
Tamil Nadu news
केरल में बर्ड फ्लू के बाद तमिलनाडु में अलर्ट, सरकार ने बढ़ाई बॉर्डर पर निगरानी
BMC चुनाव की लड़ाई हुई दिलचस्प, सपा ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी की जारी
BMC Elections 2026
BMC चुनाव की लड़ाई हुई दिलचस्प, सपा ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी की जारी